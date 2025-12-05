В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

Силы обороны Украины атаковали критически важный объект для РФ.

В РФ прогремели взрывы

Что известно:

В РФ прогремели взрывы

Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших химических предприятий

Украинские защитники атаковали российское предприятие ВПК, которое производит базовые компоненты для взрывчатых веществ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших химических предприятий оккупантов - "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ. Это произошло в ночь на 4 декабря.

Что известно о заводе

Этот завод играет критически важную роль. Он является важной составляющей военно-промышленного комплекса оккупантов. На нем в год изготавливают более 1 миллиона тонн аммиака и до 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры.

"Это делает его одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов. Объект на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК РФ и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий", - говорится в сообщении.

Военные смогли поразить один из цехов производства, после чего там поднялся пожар.

Украинские ракеты

Где еще раздавались взрывы

Украинские военные также ударили по скоплению оккупантов на полигоне возле Докучаевска (оккупированная часть Донецкой области). Потери противника составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

