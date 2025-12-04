Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

О чем речь:
- 4 неизвестных дрона следовали по той же траектории, что и самолет Зеленского
- Дроны были большими, очень дорогими и имели военное назначение
- Пока неизвестно, кто и откуда их запустил
Четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, нарушив запрет на полеты.
Инцидент произошел вечером 1 декабря, когда украинский президент отправился в Ирландию. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ирландский портал The Journal
Отмечается, что четыре "дроны военного типа" достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Самолет приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с БпЛА.
После этого дроны полетели в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. Ирландские Вооруженные силы решили не сбивать дроны.
Спецслужбы установили, что дроны запускали с северо-востока Дублина, откуда они летели до двух часов. Однако пока неизвестно, взлетели ли дроны с суши, или с незамеченного корабля.
"Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку", - говорится в сообщении.
