Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

Инна Ковенько
4 декабря 2025, 19:53
862
Службы безопасности Ирландии установили, что беспилотники в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими и имели военное назначение.
Самолет Зеленского во время визита в Ирландию преследовали неизвестные дроны
Самолет Зеленского во время визита в Ирландию преследовали неизвестные дроны / Коллаж: Главред, фото: ОПУ

О чем речь:

  • 4 неизвестных дрона следовали по той же траектории, что и самолет Зеленского
  • Дроны были большими, очень дорогими и имели военное назначение
  • Пока неизвестно, кто и откуда их запустил

Четыре неизвестных дрона летели в направлении траектории полета самолета с Владимиром Зеленским, нарушив запрет на полеты.

Инцидент произошел вечером 1 декабря, когда украинский президент отправился в Ирландию. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ирландский портал The Journal

Отмечается, что четыре "дроны военного типа" достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Самолет приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с БпЛА.

После этого дроны полетели в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. Ирландские Вооруженные силы решили не сбивать дроны.

Спецслужбы установили, что дроны запускали с северо-востока Дублина, откуда они летели до двух часов. Однако пока неизвестно, взлетели ли дроны с суши, или с незамеченного корабля.

"Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку", - говорится в сообщении.

Какая цель Путина на переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик считает, что Путин заинтересован в сохранении переговорного процесса, поскольку убежден, что он движется в выгодном для себя направлении.

По мнению Кулика, целью Кремля является добиться признания России как сверхдержавы и добиться готовности других стран вести с ней содержательный диалог о формировании нового мирового порядка. В этом контексте Украина не является главным вопросом - переговоры фактически касаются глобального перераспределения влияния. Именно поэтому Москва может сознательно затягивать процесс, держа Трампа на дистанции.

Эксперт добавляет, что за это время Россия стремится решить собственные проблемы: выйти на определенные договоренности с США, избежать жестких санкций и, возможно, добиться частичной их отмены.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью India Today заявил, что так называемая "специальная военная операция" якобы не была началом войны, а "попыткой ее закончить". По его словам, конфликт против России "развязал Запад украинскими руками".

Напомним, переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине пока не дали ощутимых результатов. Как отмечает The New York Times, Россия сталкивается с рядом трудностей, которые влияют на ход войны, однако ни одна из них не обеспечивает США решающего преимущества на переговорах.

Кроме того, в Офисе президента подтвердили, что сегодня украинские переговорщики секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправятся во Флориду для переговоров с американской делегацией об условиях завершения войны.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: "Европейская правда"

Европейская правда - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и управляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский дроны новости Ирландии
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
