После Москвы: встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером внезапно отменили в Брюсселе

Ключевые факты:
- Запланированная встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе не состоится
- Американские представители перед этим имели переговоры с Путиным в Москве
- Кремль заявляет, что после встречи с диктатором они отправятся непосредственно в Вашингтон
Запланированные переговоры президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в Брюсселе не состоялись. О неожиданной отмене сообщил журналист Kyiv Post Алекс Рауфоглу в соцсети Х.
По его словам, глава Украины уже возвращается в Киев, хотя еще накануне ожидалось, что встреча станет ключевым этапом после визита американских представителей в Москву, где они обсуждали так называемый "мирный план" с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кремль тем временем заявил, что Уиткофф и Кушнер якобы пообещали после переговоров с Путиным отправиться непосредственно в Вашингтон, минуя Брюссель.
Еще 2 декабря Рауфоглу со ссылкой на два источника сообщал, что встреча Зеленского с американскими представителями должна была состояться вечером 3 декабря.
Почему Путину не выгодно завершение войны - мнение эксперта
Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина куда более серьезным испытанием, чем ее продолжение. С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики.
По его словам, если война закончится, то в повестку дня вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступа к информации, качества медицины и образования.
"И выясняется, что после войны дела у Путина значительно хуже, чем до", - сказал Орешкин в интервью Главреду.
Переговоры Путина и Виткоффа 2 декабря 2025 года - что известно
Как писал Главред, 2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, помимо первоначального американского мирного плана.
После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.
Переговоры, похоже, не приблизили завершение российско-украинской войны. О безрезультатных переговорах рассказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.
О персоне: Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу - журналист азербайджанско-американского происхождения, специализирующийся на темах Кавказа, Черноморского региона и внешней политике США в отношении постсоветского пространства. Он имеет степень магистра интерактивной журналистики в American University в Вашингтоне и степень бакалавра журналистики в Ege University в Измире. Работал репортером в Баку, Анкаре и Тбилиси, сотрудничал с BBC, RFE/RL и Voice of America, а с 2008 года проживает в США, где является корреспондентом Turan News Agency. С 2020 года входит в совет Association of Foreign Press Correspondents in the United States. Основные темы его публикаций - демократия, свобода СМИ, права человека и политика безопасности в регионе.
