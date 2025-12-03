После Москвы: встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером внезапно отменили в Брюсселе

Американские представители пообещали после переговоров в Москве сразу вернуться в Вашингтон.

Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, Зеленский/Telegram

Ключевые факты:

Запланированная встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе не состоится

Американские представители перед этим имели переговоры с Путиным в Москве

Кремль заявляет, что после встречи с диктатором они отправятся непосредственно в Вашингтон

Запланированные переговоры президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером в Брюсселе не состоялись. О неожиданной отмене сообщил журналист Kyiv Post Алекс Рауфоглу в соцсети Х.

По его словам, глава Украины уже возвращается в Киев, хотя еще накануне ожидалось, что встреча станет ключевым этапом после визита американских представителей в Москву, где они обсуждали так называемый "мирный план" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кремль тем временем заявил, что Уиткофф и Кушнер якобы пообещали после переговоров с Путиным отправиться непосредственно в Вашингтон, минуя Брюссель.

Еще 2 декабря Рауфоглу со ссылкой на два источника сообщал, что встреча Зеленского с американскими представителями должна была состояться вечером 3 декабря.

Почему Путину не выгодно завершение войны - мнение эксперта

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что завершение войны станет для главы РФ Владимира Путина куда более серьезным испытанием, чем ее продолжение. С окончанием боевых действий исчезает "наркотик", который позволял Кремлю консолидировать общественное мнение на фоне милитаристской риторики.

По его словам, если война закончится, то в повестку дня вернутся вопросы зарплат, цен, рабочих мест, свободы передвижения, доступа к информации, качества медицины и образования.

"И выясняется, что после войны дела у Путина значительно хуже, чем до", - сказал Орешкин в интервью Главреду.

Переговоры Путина и Виткоффа 2 декабря 2025 года - что известно

Как писал Главред, 2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, помимо первоначального американского мирного плана.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Переговоры, похоже, не приблизили завершение российско-украинской войны. О безрезультатных переговорах рассказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннет.

О персоне: Алекс Рауфоглу Алекс Рауфоглу - журналист азербайджанско-американского происхождения, специализирующийся на темах Кавказа, Черноморского региона и внешней политике США в отношении постсоветского пространства. Он имеет степень магистра интерактивной журналистики в American University в Вашингтоне и степень бакалавра журналистики в Ege University в Измире. Работал репортером в Баку, Анкаре и Тбилиси, сотрудничал с BBC, RFE/RL и Voice of America, а с 2008 года проживает в США, где является корреспондентом Turan News Agency. С 2020 года входит в совет Association of Foreign Press Correspondents in the United States. Основные темы его публикаций - демократия, свобода СМИ, права человека и политика безопасности в регионе.

