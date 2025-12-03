Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войны

Мария Николишин
3 декабря 2025, 09:18
407
Рубио подчеркнул, что США стремятся остановить российско-украинскую войну.
Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войны
Рубио назвал главный вопрос в войне / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Ключевые тезисы из заявления Рубио:

  • Украина и РФ буквально борются за 20% Донецкой области
  • Россияне теряют 7 тысяч солдат каждую неделю
  • Сейчас идеальное время для завершения войны

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что ключевым вопросом в российско-украинской войне является территориальный вопрос. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Сейчас Украина и Россия буквально борются за территорию размером 30-50 км, 20% Донецкой области, которые находятся под контролем Киева", - заявил он.

видео дня

По его словам, россияне теряют 7 тысяч солдат каждую неделю.

Госсекретарь США также отметил, что США стремятся остановить российско-украинскую войну, убедиться, что стороны не будут нападать друг на друга, а также защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством.

"Мы считаем, что сейчас идеальное время для завершения войны", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Вашингтон хочет, чтобы после войны экономика Украины "не просто восстановилась, а начала процветать".

По его мнению, если сделать "правильные вещи", то ВВП Украины со временем может превзойти российский.

Рубио также добавил, что "некоторые считают, что мы должны предоставлять Украине неограниченную финансовую помощь, сколько бы война не длилась. Это нереалистично, такого не будет. Мы давно об этом говорили".

Заявление Рубио о войне в Украине - видео:

Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войны

Готов ли Путин закончить войну

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик отмечает, что переговоры о мире требуют участия России, а она всячески демонстрирует свое нежелание останавливать войну.

По его словам, Путину нужна война.

"Путин может не вести ее в определенном объеме или определенной интенсивности, если столкнется с проблемами, но полностью войну не прекратит", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го.

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия якобы стремится урегулировать войну против Украины "на много поколений вперед". Он также подчеркнул, что Москва якобы готова к мирным переговорам, но настаивает на достижении собственных целей, определенных в рамках так называемой "СВО".

Посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный считает, что если Россия полностью оккупирует Донецкую или другие области, война будет продолжаться как на политическом, так и экономическом фронте, поскольку политическая цель не будет достигнута.

Читайте также:

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Марко Рубио война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После Москвы: встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером внезапно отменили в Брюсселе

После Москвы: встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером внезапно отменили в Брюсселе

09:49Война
Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войны

Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войны

09:18Война
"Туристический визит, а не путь к миру": в Sky News заявили о провале миссии Уиткоффа в РФ

"Туристический визит, а не путь к миру": в Sky News заявили о провале миссии Уиткоффа в РФ

09:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

Китайский гороскоп на сегодня 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

Китайский гороскоп на сегодня 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

Последние новости

09:44

Умерла российская актриса Ксения Качалина

09:42

Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем

09:23

Четырех знаков зодиака ждут переживания и беспокойства перед Новым годом

09:18

Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войныВидео

09:02

Гороскоп Таро на завтра 2 декабря: Тельцам - большие шаги, Девам - цели

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
09:01

"Туристический визит, а не путь к миру": в Sky News заявили о провале миссии Уиткоффа в РФ

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 декабря (обновляется)

08:32

Пламенный столб в небе: дроны уничтожили нефтебазу РФ в Тамбовской областиВидео

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:10

РФ применила непривычно-рекордное количество "Кинжалов" за месяцмнение

07:51

Дочь Киркорова опустила известную продюсершу из-за подарка

07:47

Путин заставил Кушнера и Уиткоффа ждать три часа: детали ночных переговоров в Москве

06:47

Идёт "совсем другой процесс": в Кремле сказали, будет ли новогоднее перемирие на фронте

06:10

Чего ждать после завершения войнымнение

06:00

"Убил за пять месяцев": Игорь Кондратюк рассказал о страшной трагедии в семье

05:43

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

05:00

Голова пойдет кругом от перемен: каких знаков зодиака скоро закружит вихрь эмоций

04:17

"Скучаю": Терен откровенно высказался про разрыв отношений с Мандзюк

03:50

Названы знаки зодиака, которые разбогатеют в 2026 году: кто попал в список

03:32

Трамп хочет "продать Украину": раскрыт план США по войне и возможные последствия

Реклама
03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке пингвина на льду за 15 секунд

02:23

Как быстро вывести запах пота с верхней одежды: простые домашние методы без стиралки

01:33

Прошлое не хочет отпускать: астрологи назвали ТОП-4 самых ностальгических знака

00:48

"Не завидую тренеру, который сменит Костюка": легенда сборной раскрыл кризис Динамо

00:08

Обсуждали несколько планов: первые заявления Кремля после завершения переговоров

02 декабря, вторник
23:57

Спал в гробу и слышал мистические голоса: факты из жизни Франко, о которых молчат учебники

23:08

Не боятся времени и перегревов: ТОП-5 кроссоверов с "бессмертным" автоматом

22:32

Как мгновенно убрать запотевание лобового стекла: эксперты назвали "волшебную" кнопку

22:14

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

22:01

НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

21:36

"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

21:18

"За свое свинство": Игорь Кондратюк "попустил" Виталия Козловского

20:51

Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый годВидео

20:45

Спатифиллум не цветет: эксперты раскрыли простой домашний способ оживить егоВидео

20:42

Графики отключений света могут исчезнуть в ближайшее время, но есть условие

20:27

"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

20:15

"Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала

20:07

США больше не будут выделять деньги Украине: Трамп сделал резкое заявление о войне

19:51

Почему нельзя выливать молоко в раковину: эксперты назвали неочевидную причину

19:38

Не доллар и не евро: неожиданный фаворит среди валютных депозитов украинцев

Реклама
19:37

Что ждет Украину, если мирного соглашения не будет: Кулеба сделал неутешительный прогноз

19:19

Есть угроза третьего вторжения: Зеленский внезапно предупредил об опасностиВидео

19:11

ВСУ контратакуют и отбивают важные позиции на ключевом направлении - Сырский

19:10

Удар по танкеру возле Турции: сможет ли Украина перекрыть "нефтяной" кислород РФмнение

19:00

Ваш месяц рождения расскажет, как найти своего человека: рецепт нумерологов

18:47

Опасный тупик: эксперт раскрыл, сколько войск РФ стянуты к Покровску

18:40

Головоломка для мегамозгов: лишь единицы найдут пингвина за 30 секунд

18:38

РФ использует новую тактику обстрела Украины: время подлета ракет резко изменилось

18:28

Кому Полнолуние в декабре принесет неожиданные деньги: астрологи назвали ТОП-3 знака

18:28

Польское, немецкое или украинское: как с помощью фамилии узнать происхождение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять