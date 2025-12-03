Продолжается борьба за 30-50 км территорий: Рубио назвал ключевой вопрос войны

Рубио подчеркнул, что США стремятся остановить российско-украинскую войну.

Рубио назвал главный вопрос в войне / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Ключевые тезисы из заявления Рубио:

Украина и РФ буквально борются за 20% Донецкой области

Россияне теряют 7 тысяч солдат каждую неделю

Сейчас идеальное время для завершения войны

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что ключевым вопросом в российско-украинской войне является территориальный вопрос. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Сейчас Украина и Россия буквально борются за территорию размером 30-50 км, 20% Донецкой области, которые находятся под контролем Киева", - заявил он. видео дня

По его словам, россияне теряют 7 тысяч солдат каждую неделю.

Госсекретарь США также отметил, что США стремятся остановить российско-украинскую войну, убедиться, что стороны не будут нападать друг на друга, а также защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством.

"Мы считаем, что сейчас идеальное время для завершения войны", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Вашингтон хочет, чтобы после войны экономика Украины "не просто восстановилась, а начала процветать".

По его мнению, если сделать "правильные вещи", то ВВП Украины со временем может превзойти российский.

Рубио также добавил, что "некоторые считают, что мы должны предоставлять Украине неограниченную финансовую помощь, сколько бы война не длилась. Это нереалистично, такого не будет. Мы давно об этом говорили".

Готов ли Путин закончить войну

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик отмечает, что переговоры о мире требуют участия России, а она всячески демонстрирует свое нежелание останавливать войну.

По его словам, Путину нужна война.

"Путин может не вести ее в определенном объеме или определенной интенсивности, если столкнется с проблемами, но полностью войну не прекратит", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го.

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия якобы стремится урегулировать войну против Украины "на много поколений вперед". Он также подчеркнул, что Москва якобы готова к мирным переговорам, но настаивает на достижении собственных целей, определенных в рамках так называемой "СВО".

Посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный считает, что если Россия полностью оккупирует Донецкую или другие области, война будет продолжаться как на политическом, так и экономическом фронте, поскольку политическая цель не будет достигнута.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

