США больше не будут выделять деньги Украине: Трамп сделал резкое заявление о войне

Глава Белого дома заявил, что ситуация с войной в Украине - нелегкая, происходит хаос.

Основное:

США больше не выделяют деньги Украине на войну

Трамп назвал прекращение войны в Украине "беспорядком"

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине "нелегкое", однако Америка пытается положить ей конец. Об этом глава Белого дома сказал в начале заседания своего кабинета министров, цитирует The Guardian.

Трамп кратко упомянул войну в Украине, говоря о том, что США снова стали "сильными и уважаемыми на мировой арене".

"У нас есть проблема с войной, которую наш народ сейчас пытается урегулировать - между Россией и Украиной", - сказал лидер США.

При этом он добавил, что США больше не выделяют деньги Украине, они только продают оружие НАТО.

"Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это уладить. Сложная ситуация, скажу вам, какой хаос", - заявил Трамп.

Американский лидер в очередной раз заявил, что если бы он был президентом, войны в Украине никогда бы не произошло.

"В прошлом месяце 27 000 молодых людей умерли, в основном молодые люди, в основном солдаты, несмотря на то, что некоторые ракеты были сбиты над Киевом и другими местами. Но подумайте об этом, преимущественно молодые люди, 27 000 человек умерли между Россией и Украиной в прошлом месяце. Какой стыд", - заявил глава Белого дома во время заседания.

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча между Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом, посвященная обсуждению возможных параметров мирного соглашения для завершения войны против Украины, запланирована на 2 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Перед встречей с Виткоффом Путин сделал немало циничных заявлений об Украине и Европе, которая пытается способствовать достижению мира.

Тем временем министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украине, вероятно, придётся пойти на непростые компромиссы ради завершения российской агрессии, однако окончательное слово в этом вопросе должны сказать граждане Украины.

