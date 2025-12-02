Укр
Что ждет Украину: Кулеба сделал прогноз, если мирного соглашения не будет

Руслан Иваненко
2 декабря 2025, 19:37
1145
Экс-министр анализирует текущую ситуацию и рассказал возможные сценарии развития.
Кулеба
Кулеба поделился оценкой ситуации и перспектив развития событий

Кратко:

  • Украину ожидает тактическое поражение, но стратегическая победа
  • Экс-министр Кулеба выступил на Форуме восстановления Украины
  • Линия фронта может постепенно продвигаться в украинскую сторону

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" высказал мнение, что Украину ждет тактическое поражение, но стратегическая победа, сообщают Новости.LIVE.

"Тактическая, потому что в моменте будет неприятно. Очень трудно смириться с реальностью. Нас ждет очень-очень тяжелое время, когда нам наконец придется признать очень-очень тяжелую правду", - отметил Кулеба.

видео дня

Тактическое поражение

В то же время он подчеркнул, что тактическое поражение не означает конец: "Это признание того, что сегодня Украина еще не имеет достаточно сил, чтобы остановить Россию там, где нам нужно. Но мы уже достаточно сильны, чтобы не позволить себя уничтожить".

Прогноз относительно войны и фронта

По словам бывшего министра, если сейчас не будет достигнуто мирное соглашение, война продлится много лет, а линия фронта постепенно будет продвигаться в украинскую сторону: "Если не будет сейчас достигнута договоренность о соглашении, которое всем не понравится, тогда будет много лет война. Будет так, как есть, и еще хуже. Потому что россияне не остановятся, у них есть ресурсы, и мы не остановимся, потому что у нас есть ресурсы. Но линия фронта ежегодно будет двигаться, двигаться и двигаться".

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Пойдет ли Россия на окончание войны - мнение эксперта

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Кремль будет избегать прямого отказа инициативам США, одновременно накладывая на них многочисленные условия и оговорки.

По его словам, Москва и в дальнейшем будет манипулировать переговорным процессом, уклоняясь от решений и придумывая основания для срыва договоренностей. По мнению Невзлина, Путин готов продолжать войну и не рассматривает сценарии прекращения боевых действий, даже если они могут быть выгодными для России.

Эксперт прогнозирует, что Вашингтон поймет эту позицию и будет оказывать давление на тех, кто непосредственно ответственен за эскалацию конфликта, чтобы ограничить дальнейшую дестабилизацию.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, стремление Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине, по мнению еврокомиссара по вопросам юстиции и демократии Майкла Макграта, не должны дать возможность российскому лидеру Владимиру Путину избежать ответственности за военные преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

Кроме того, украинская делегация провела переговоры с США. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл важные детали. Стоит отметить, что были результаты, о которых члены делегации доложили президенту лично, их нельзя было озвучивать по телефону.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" относительно возможности заключения мирного соглашения в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

