Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

Мясо - основа любых праздников. Особенно вкусна буженина, которая натерта различными специями и травами. Главред нашел идеальный рецепт буженины, которая станет настоящим украшением любого стола.
Рецептом буженины на бутерброды или нарезку на стол поделилась @alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- свинина - 1 кг;
- копченая паприка - 7 г;
- нитритная соль - 6 г;
- специи для мяса или шашлыка - 10 г.
Процесс приготовления
Берем 1 килограмм свиной лопатки, промываем и сушим бумажным полотенцем.
Осторожно очищаем мясо от пленок, лишнего жира, по желанию, разделяем на две части.
Далее смешиваем все специи: соль, специи к мясу, еще можно добавить копченую паприку.
Специями натираем мясо со всех сторон, заворачиваем в фольгу, выкладываем в форму и ставим в разогретую духовку до 80 °C. Запекать мясо нужно 4 часа.
Далее достаем мясо из духовки и даем остыть до комнатной температуры 20-30 минут. Затем ставим в холодильник на 4-12 часов, чтобы буженина "стабилизировалась и стала плотной".
Как приготовить домашнюю буженину - смотрите видео:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
