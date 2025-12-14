Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

Буженина - любимый вид запеченного мяса.

https://glavred.info/recipes/myaso-budet-tayat-vo-rtu-recept-bozhestvennoy-buzheniny-na-novyy-god-10724012.html Ссылка скопирована

Рецепт домашней буженины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Мясо - основа любых праздников. Особенно вкусна буженина, которая натерта различными специями и травами. Главред нашел идеальный рецепт буженины, которая станет настоящим украшением любого стола.

Рецептом буженины на бутерброды или нарезку на стол поделилась @alionakarpiuk.

Ингредиенты:

видео дня

свинина - 1 кг;

копченая паприка - 7 г;

нитритная соль - 6 г;

специи для мяса или шашлыка - 10 г.

Процесс приготовления

Берем 1 килограмм свиной лопатки, промываем и сушим бумажным полотенцем.

Осторожно очищаем мясо от пленок, лишнего жира, по желанию, разделяем на две части.

Далее смешиваем все специи: соль, специи к мясу, еще можно добавить копченую паприку.

Специями натираем мясо со всех сторон, заворачиваем в фольгу, выкладываем в форму и ставим в разогретую духовку до 80 °C. Запекать мясо нужно 4 часа.

Далее достаем мясо из духовки и даем остыть до комнатной температуры 20-30 минут. Затем ставим в холодильник на 4-12 часов, чтобы буженина "стабилизировалась и стала плотной".

Как приготовить домашнюю буженину - смотрите видео:

@alionakarpiuk СОЧНАЯ ДОМАШНЯЯ БУЖЕНИНА Равномерно пропеченное, нежное внутри, сочное, держит форму и прекрасно режется. Идеально на бутерброды или нарезку на стол. Невероятно подходит с соусом "Францкзьким" от Чумак, потому что он универсален к мясу, рыбе, картофелю и даже салатам. ? Ингредиенты - 1 кг свинины - 7 г копченой паприки - 6 г нитритной соли - 10 г специй для мяса или шашлыка -соус Чумак "Французский" ? Приготовление 1. Взять 1 кг свиной лопатки, промыть и об сушить бумажным полотенцем. 2. очистить от пленок, лишнего жира, по желанию разрезать на две части. 3. Смешать все специи - нитрит на соль, специи к мясу и по желанию копченая паприка. 4. Хорошо натереть мясо со всех сторон. 5. Натертое мясо плотно завернуть в фольгу, выложить в форму. Поставить в духовку, разогретую до 80°C. 6. Запекать 4 часа. 7 Достать мясо, дать ему остыть при комнатной температуре 20-30 мин. Затем поставить в холодильник на 4-12 часов, чтобы буженина стабилизировалась и стала плотной. Нарезаем и смакуем с "Французским" соусом Чумак - пикантная горчица, копченая нотка паприки и нежная майонезная основа создают очень сбалансированный и изысканный вкус. Сохраните идею к праздничному столу. Приятного аппетита !✨ #їжтесмак #їжте_смак #чумак #chumak #французский ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Другие рецепты:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред