Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как правильно отбивать мясо на биточки: секрет, о котором почти никто не знает

Марина Фурман
18 ноября 2025, 11:08
71
Благодаря этому лайфхаку ваша кухня останется чистой и без кусочков мяса на стенах.
мясо
Как правильно готовить отбивные / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как отбить мясо без брызг
  • Как приготовить отбивные без молотка

Мясо - популярный продукт на украинской кухне. Довольно часто хозяйки готовят отбивные, однако брызги по всей кухне - процесс не из приятных. Главред выяснил, как правильно отбивать отбивные, чтобы кусочки мяса "не летали" по всей кухне.

Как отбить мясо без брызг

Наверняка всем знакома ситуация, когда, отбив мясо, например, для отбивных, приходится убирать кухню, потому что она заляпана мясом. Чтобы избежать такой неприятности есть один секрет, которым поделился украинский повар Александр Огородник в TikTok.

видео дня

Все что вам понадобится это зип-пакеты. Просто осторожно срежьте верх пакета с застежкой, после чего разрежьте его с двух сторон. В развернутый пакет положите мясо и начинайте отбивать.

"Все чистенько, мясо не разлетается... Быстро и просто", - говорит украинский повар.

Кстати, вместо зип-пакета можно еще использовать пищевую пленку. Если завернуть мясо в пленку перед тем, как его отбить, то весь сок останется внутри, а не разлетится по всей кухне. Да и молоток будет проще мыть.

Как правильно отбить мясо - смотрите видео:

@o_gorodnik

Еще больше шефских фишек - в профиле ?? @o_gorodnik

♬ оригинальный звук - o_gorodnik

Как отбить мясо без молотка

Оказывается, чтобы отбить мясо, необязательно иметь на кухне специальный молоток. Для этих целей подойдет любой плотный, твердый и прочный предмет. Лучше использовать кухонную утварь из металла или дерева, например, скалку, тяжелый и толстый нож или толкушку для картофеля.

Другие советы:

О персоне: Александр Огородник

Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит сильный мороз: названы области Украины, которые засыплет мокрым снегом

Ударит сильный мороз: названы области Украины, которые засыплет мокрым снегом

13:24Синоптик
Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

12:27Война
Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

12:03Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:29

Какими дровами выгоднее всего отапливать дом в 2025 году: это не дуб

13:25

"Мы разводимся": жена Остапчука срочно объяснила ситуацию

13:24

Ударит сильный мороз: названы области Украины, которые засыплет мокрым снегом

13:01

Бои в Покровске: враг хочет обойти город из-за невозможности продавить оборону

12:47

Старше жены: Виктор Павлик расстрогал встречей с единственной дочкойВидео

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
12:44

Нужно всего три продукта и 5 минут: рецепт роскошной закуски на Новый год

12:41

Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:32

Замена людей в окружении Путина: известно, кто может попасть в немилость диктатора

12:27

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Реклама
12:04

Справится только гений головоломок: найдите три отличия на фото за 31 секунду

12:03

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

11:55

Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"Фото

11:54

"Все бросит и уедет": что произошло в браке предательницы Ани Лорак

11:53

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

11:52

Как покрасить ламинат: бюджетный ремонт кухни своими рукамиВидео

11:52

"Укрпочта" начала принимать заявки на 1000 гривен: как оформить выплату

11:40

"Пока набрала красоту": Пугачева получила неожиданное предложение

11:27

Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

11:24

Пять знаков зодиака, которые любят сплетничать и невероятно любопытны

11:16

Как морозы повлияют на отключения: в Укрэнерго предупредили о самых сложных сценариях

Реклама
11:11

"Враг внутренний": в Одессе вандалы разгромили уникальный музей

11:08

Как правильно отбивать мясо на биточки: секрет, о котором почти никто не знает

11:06

В воздухе химический запах: в РФ произошел опасный взрыв, что взлетело в воздух

11:01

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

10:41

Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решенииВидео

10:36

Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

10:34

Он имел два имени: как еще можно называть Богдана ХмельницкогоВидео

10:04

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

09:30

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

09:12

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

08:36

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:10

Три ключевых вопроса на пути к прекращению огнямнение

07:48

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

06:55

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушкаФото

06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

Реклама
05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять