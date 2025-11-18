Как правильно отбивать мясо на биточки: секрет, о котором почти никто не знает

Благодаря этому лайфхаку ваша кухня останется чистой и без кусочков мяса на стенах.

Как правильно готовить отбивные / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отбить мясо без брызг

Как приготовить отбивные без молотка

Мясо - популярный продукт на украинской кухне. Довольно часто хозяйки готовят отбивные, однако брызги по всей кухне - процесс не из приятных. Главред выяснил, как правильно отбивать отбивные, чтобы кусочки мяса "не летали" по всей кухне.

Как отбить мясо без брызг

Наверняка всем знакома ситуация, когда, отбив мясо, например, для отбивных, приходится убирать кухню, потому что она заляпана мясом. Чтобы избежать такой неприятности есть один секрет, которым поделился украинский повар Александр Огородник в TikTok.

Все что вам понадобится это зип-пакеты. Просто осторожно срежьте верх пакета с застежкой, после чего разрежьте его с двух сторон. В развернутый пакет положите мясо и начинайте отбивать.

"Все чистенько, мясо не разлетается... Быстро и просто", - говорит украинский повар.

Кстати, вместо зип-пакета можно еще использовать пищевую пленку. Если завернуть мясо в пленку перед тем, как его отбить, то весь сок останется внутри, а не разлетится по всей кухне. Да и молоток будет проще мыть.

Как правильно отбить мясо - смотрите видео:

Как отбить мясо без молотка

Оказывается, чтобы отбить мясо, необязательно иметь на кухне специальный молоток. Для этих целей подойдет любой плотный, твердый и прочный предмет. Лучше использовать кухонную утварь из металла или дерева, например, скалку, тяжелый и толстый нож или толкушку для картофеля.

Другие советы:

О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

