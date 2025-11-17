Укр
Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

Анна Косик
17 ноября 2025, 21:14
Фильтр вытяжки заблестит с помощью ингредиентов, которые обычно есть дома у каждого.
решетка от вытяжки
Лучшее средство от жира на решетке от вытяжки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить средство от жира на решетке от вытяжки
  • Надо ли отмачивать решетку от вытяжки

Многие страдают от запаха застарелой пищи на кухне и не понимают, почему он возникает. Выяснилось, что его причиной являются загрязненные жиром решетки от вытяжки.

Главред узнал, как их отчистить без малейшей капли химии даже если решетки не мыли несколько месяцев. Действенным лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

Как правильно отмывать решетки от вытяжки

Блогерша советует приготовить чудо-средство от жира на решетках. Для этого надо натереть хозяйственное мыло, засыпать его содой, добавить в смесь немного уксуса и залить все кипятком.

"Поместите в эту смесь решетки от вашей вытяжки и оставьте на несколько минут. Посмотрите, как жир сам выступает наружу. Осталось протереть губкой... И ваши решетки будут идеально чистые", - говорит Головец.

Смотрите видео, как отмыть решетки от вытяжки:

О персоне: Диана Головец

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

