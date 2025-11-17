Батареи заработаю на полную: простой трюк превратит их в настоящую мини-печку

Комната прогреется быстрее и равномернее, уменьшится нагрузка на котёл или отопительную систему.

https://glavred.info/lifehack/batarei-zarabotayu-na-polnuyu-prostoy-tryuk-prevratit-ih-v-nastoyashchuyu-mini-pechku-10716173.html Ссылка скопирована

Назван способ увеличить эффективность радиаторов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Небольшой элемент поможет направлять поток тёплого воздуха в нужную сторону

Комната прогревается быстрее и равномернее

Специалисты по отоплению советуют разместить над радиатором небольшую полку или другой элемент, который поможет направлять поток тёплого воздуха в нужную сторону и повысить эффективность обогрева.

Полка, установленная непосредственно над батареей и совпадающая с её шириной, способствует тому, что тёплый воздух движется вперёд — в помещение, а не поднимается сразу вверх к потолку, пишет Express.

видео дня

Благодаря этому комната прогревается быстрее и равномернее, уменьшается нагрузка на котёл или отопительную систему, что в долгосрочной перспективе позволяет экономить энергию и снижать счета.

Кроме того, подобная конструкция может защитить технику, например телевизор, который иногда размещают над радиаторами: восходящее тепло со временем способно ухудшить состояние электроники, а полка помогает отвести часть горячего потока.

При установке важно соблюдать расстояние — между батареей и нижней кромкой полки должно быть не менее 10–15 сантиметров, чтобы не нарушать естественную конвекцию.

Материал также имеет значение: лучше выбирать термостойкие варианты, например массив дерева, чтобы избежать деформации и других повреждений от постоянного контакта с теплом.

/ Главред

Способ экономии на отоплении: советы знатоков

Специалисты по энергоэффективности подчёркивают, что давно известный, но по-прежнему действенный приём, называемый "викторианским методом", помогает уменьшить расходы на обогрев и сохранить больше тепла внутри жилья. Основная идея заключается в использовании тяжёлых, плотных штор — так утепляли помещения ещё в эпоху Виктории.

Смотрите видео - на отоплении можно сэкономить:

Специалисты по отоплению и энергосбережению отмечают, что понижение температуры воды в котле до 55–60 °C может сократить расход электроэнергии примерно на 10 %.

При этом они рекомендуют действовать постепенно: начинать с 60 °C и медленно снижать показатель, чтобы система оставалась стабильной и эффективной.

Ранее мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления. Обычные чайные свечи в сочетании с цветочными глиняными горшками могут превратиться в источник тепла.

Как сообщал Главред, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред