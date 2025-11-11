Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопления

Такой текстильный барьер удерживает тепло в обитаемых комнатах, не требуя никаких устройств или инструментов.

Раскрыт способ повышения эффективности отопления / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Специалисты по энергосбережению утверждают, что простой и проверенный временем способ, известный как "викторианский метод", помогает сократить расходы на отопление и сохранить тепло внутри дома.

Суть этого подхода заключается в использовании плотных тяжелых штор — именно так делали в викторианскую эпоху, пишет Express.

Их вешают на дверные проемы, через которые часто проходит холодный воздух, включая входную дверь, а внизу добавляют утеплитель или валик для пола.

Такой текстильный барьер удерживает тепло в обитаемых комнатах, не требуя никаких устройств или инструментов. Метод особенно удобен для арендаторов, ведь его можно реализовать буквально за несколько минут.

Исследования показывают, что плотные шторы способны снизить теплопотери через окна примерно на треть.

На дверях и в коридорах, где часто наблюдаются сквозняки, герметизация и установка плотных портьер заметно уменьшают приток холодного воздуха. Благодаря этому можно немного снизить температуру на термостате — примерно на один градус — без ощущения холода.

Как применить "викторианский метод":

установите над дверью штангу или направляющую и повесьте длинную плотную штору (из бархата, шерсти или утеплённого материала), чтобы она касалась пола и слегка перекрывала края проёма;

добавьте уплотнитель у порога, заклейте отверстия для почты и замочные скважины;

вечером закрывайте окна плотными шторами — это помогает существенно сократить потери тепла;

не размещайте ткань возле открытого огня, радиаторов или вентиляции, чтобы сохранить безопасность и эффективность.

Советы экспертов: как увеличить эффективность отопления

Кроме пыли, внутри радиаторов со временем скапливаются ржавчина, грязевые отложения и даже плесень. Всё это снижает эффективность обогрева и способствует появлению сырости в комнате. Чтобы очистить поверхность, распылите немного мыльного раствора или универсального чистящего средства, оставьте на несколько минут, а затем тщательно вытрите всё мягкой тканью.

Смотрите видео - промывка системы отопления:

В ролике автор демонстрирует процесс промывки системы отопления, которую он решил очистить после двух лет использования.

Промывке подверглись только трубы и радиаторы — сам котёл с нагревательным элементом остался нетронутым. Все этапы процедуры подробно показаны и объяснены в видео.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

