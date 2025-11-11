Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Вы узнаете:
- Действенный способ согреться даже без электричества
- Как сделать простой самодельный обогреватель
Есть необычный, но действенный способ согреться даже без электричества и отопления.
Обычные чайные свечи в сочетании с цветочными глиняными горшками могут превратиться в импровизированный источник тепла, рассказал в YоuTube канадец под ником Gem Webb.
Он показал, как сделать простой самодельный обогреватель. Для этого нужно установить несколько зажжённых свечей на устойчивую негорючую поверхность — например, кирпич или металлическую подставку.
Сверху свечи накрываются глиняным горшком, а затем на него ставится второй, чуть большего размера, оставляя между ними небольшое пространство для циркуляции воздуха.
Такая конструкция позволяет глиняным стенкам впитывать тепло от свечей и затем медленно отдавать его в помещение, создавая ощутимый эффект обогрева.
Однако важно помнить о безопасности: устройство нельзя оставлять без присмотра, особенно рядом с тканью, бумагой и другими легко воспламеняющимися предметами.
Керамика нагревается не сразу — чтобы она начала излучать стабильное тепло, потребуется некоторое время, иногда несколько часов.
Как сэкономить: эксперты по коммуналке раскрыли секрет
Эксперты по энергоэффективности и отопительным системам утверждают, что если уменьшить температуру нагрева воды в котле до диапазона 55–60 °C, можно снизить потребление электроэнергии примерно на 10%. При этом специалисты советуют не делать резких изменений — оптимально начать с 60 °C и постепенно опускать показатель, чтобы система продолжала работать стабильно и эффективно.
Смотрите видео - самая дешевая система отопления:
Эксперты по энергоэффективности и отопительным системам утверждают, что если уменьшить температуру нагрева воды в котле до диапазона 55–60 °C, можно снизить потребление электроэнергии примерно на 10%.
При этом специалисты советуют не делать резких изменений — оптимально начать с 60 °C и постепенно опускать показатель, чтобы система продолжала работать стабильно и эффективно.
Ранее сообщалось о том, что батареи раскалятся после одной настройки. Когда радиатор горячий сверху и холодный снизу, проблема обычно связана с осадком.
Как сообщал Главред, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.
Читайте также:
- Почему колбасу нарезают наискосок и при чем здесь мышь в сапоге - интересный ответ
- Как сэкономить на отоплении: эксперты рассказали простые советы для тепла в доме
- Чтобы не разозлить змею: какими игрушками лучше не украшать елку в 2025 году
В каком месяце включают отопление в Украине?
В октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начнут давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред