Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Вы узнаете:

Действенный способ согреться даже без электричества

Как сделать простой самодельный обогреватель

Есть необычный, но действенный способ согреться даже без электричества и отопления.

Обычные чайные свечи в сочетании с цветочными глиняными горшками могут превратиться в импровизированный источник тепла, рассказал в YоuTube канадец под ником Gem Webb.

Он показал, как сделать простой самодельный обогреватель. Для этого нужно установить несколько зажжённых свечей на устойчивую негорючую поверхность — например, кирпич или металлическую подставку.

Сверху свечи накрываются глиняным горшком, а затем на него ставится второй, чуть большего размера, оставляя между ними небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Такая конструкция позволяет глиняным стенкам впитывать тепло от свечей и затем медленно отдавать его в помещение, создавая ощутимый эффект обогрева.

Однако важно помнить о безопасности: устройство нельзя оставлять без присмотра, особенно рядом с тканью, бумагой и другими легко воспламеняющимися предметами.

Керамика нагревается не сразу — чтобы она начала излучать стабильное тепло, потребуется некоторое время, иногда несколько часов.

Эксперты по энергоэффективности и отопительным системам утверждают, что если уменьшить температуру нагрева воды в котле до диапазона 55–60 °C, можно снизить потребление электроэнергии примерно на 10%. При этом специалисты советуют не делать резких изменений — оптимально начать с 60 °C и постепенно опускать показатель, чтобы система продолжала работать стабильно и эффективно.

