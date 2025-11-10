Укр
Читать на украинском
  Новости
  Лайфхаки

Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехники

Алексей Тесля
10 ноября 2025, 18:05
Когда радиатор горячий сверху и холодный снизу, проблема обычно связана с осадком.
Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехники
Как повысить эффективность радиаторов отопления / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Пространство у радиаторов надо расчистить от лишних предметов
  • Воздух в радиаторах мешает циркуляции горячей воды
  • У радиаторов бывают проблемы связанные с осадком, скопившимся внутри

Большинство проблем с радиаторами отопления оказываются довольно простыми и часто не требуют вмешательства сантехника — многие неисправности можно устранить самостоятельно за несколько минут.

Существует ряд эффективных способов повысить температуру батарей и улучшить их обогрев, не прибегая к дорогостоящему ремонту или покупке нового оборудования, пишет Express.

Освободите пространство вокруг радиатора

Специалисты по отоплению отмечают, что один из самых простых и экономичных способов повысить эффективность радиаторов — это убрать с них и из-под них любые предметы.

Радиаторы обогревают помещение за счёт естественной конвекции: холодный воздух снизу нагревается и поднимается вверх, распространяя тепло. Любые препятствия — мебель, шторы или декоративные элементы — мешают этому процессу и снижают эффективность обогрева.

Проведите развоздушивание радиатора

Если верх радиатора остаётся холодным, а низ — горячим, значит, внутри накопился воздух, который мешает циркуляции горячей воды.

Простое развоздушивание решает проблему: достаточно открыть специальный клапан и выпустить воздух, чтобы батарея снова начала равномерно нагреваться.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
/ Инфографика: Главред

Очистите радиатор от осадка

Когда радиатор, наоборот, горячий сверху и холодный снизу, проблема обычно связана с осадком, скопившимся внутри. Этот шлам состоит из ржавчины, известкового налёта и мелких частиц грязи, которые постепенно оседают в системе отопления.

Если не удалить отложения вовремя, они могут вызвать серьёзные повреждения котла и снизить эффективность отопления.

Регулярный уход за радиаторами — простая профилактика, которая поможет избежать дорогостоящих поломок и сохранить дом тёплым даже в самые холодные дни.

Экономия на коммуналке: что советуют эксперты

Специалисты в области отопления и энергосбережения отмечают, что понижение температуры воды в котле до 55–60 °C помогает сократить расход электроэнергии примерно на 9–12%. При этом рекомендуется начинать регулировку с уровня 60 °C и снижать температуру постепенно, чтобы сохранить эффективность работы системы.

Смотрите видео - как настроить отопление:

В ролике автор объяснил, как сбалансировать систему отопления в частном доме, чтобы все радиаторы нагревались одинаково.

Он демонстрирует, как последовательно отрегулировать подающие и обратные краны, начиная с радиаторов, расположенных ближе всего к котлу. После такой настройки тепло равномерно распределяется по всей системе, и даже самый дальний радиатор работает эффективно.

Ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Как сообщал Главред, ранее сообщалось, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов..

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

