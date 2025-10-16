Укр
Ушлый сантехник подсказал гениальный трюк: как платить меньше за отопление

Алексей Тесля
16 октября 2025, 18:31
Снижение температуры подачи воды в котле до 55–60 °C способно сократить расходы на электроэнергию примерно на 9–12%
котел
Как настроить котел / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Снижение температуры подачи воды способно сократить расходы на электроэнергию
  • Чтобы изменить этот показатель, найдите на панели управления котла значок радиатора

Даже незначительные корректировки — например, смена режима стирки или отказ от некоторых электроприборов — могут существенно повлиять на расход энергии. Это особенно касается отопительных систем.

По словам специалистов в области отопления и энергосбережения, снижение температуры подачи воды в котле до 55–60 °C способно сократить расходы на электроэнергию примерно на 9–12%, пишет Express.

Почему это работает

Под температурой подачи понимается температура воды, выходящей из котла и поступающей в радиаторы. Обычно котлы по умолчанию настроены на подачу воды при 75–80 °C с момента установки.

Однако такая высокая температура снижает эффективность работы котла. Чтобы изменить этот показатель, найдите на панели управления котла значок радиатора — именно через него можно отрегулировать температуру подачи.

Рекомендуется постепенно понижать температуру, начиная с 60 °C. Если вы заметите, что помещения прогреваются недостаточно быстро или не до нужной температуры, можно немного увеличить значение подачи до комфортного уровня.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
/ Инфографика: Главред

Важно: эта настройка подходит только для конденсационных комбинированных котлов. Современные газовые модели, как правило, именно такие. Они извлекают дополнительное тепло из отработанных газов, при условии, что обратная вода достаточно охлаждена. Если температура подачи слишком высокая, вода возвращается в котел слишком горячей, и процесс конденсации ухудшается, что снижает общую энергоэффективность.

Что важно помнить

Уменьшая температуру подачи до 55–60 °C, вы улучшаете процесс конденсации, благодаря чему котел расходует меньше газа. Стоит понимать, что при этом вода на выходе из котла становится немного прохладнее, радиаторы могут казаться менее горячими, а прогрев помещений — занимать чуть больше времени. Тем не менее, заданная на термостате температура остается прежней, и итоговый уровень комфорта в доме сохраняется.

Снижение температуры подачи — это простая и бесплатная настройка, на которую уйдет всего пара минут. Она помогает вашему конденсационному котлу работать максимально эффективно и экономно.

Как сэкономить на отоплении: советы экспертов

Суть этого способа — установка отражающего материала, например фольгированного экрана, за радиатором. Такая поверхность возвращает тепло обратно в помещение, снижая его потери через внешние стены. Это особенно полезно в тех комнатах, где радиаторы расположены у наружных стен. Благодаря этому тепло используется более эффективно, а обогрев становится экономичнее.

Смотрите видео - настройка котла:

В этом видео рассказывается, как правильно настроить работу котла с учётом особенностей вашей системы отопления. Вы узнаете, как отрегулировать отопительный контур для достижения максимальной эффективности и комфорта. Также показано, как ориентироваться в меню котла и использовать его функции для управления параметрами работы.

Особое внимание уделяется диагностическим кодам — с их помощью можно своевременно определить возможные неисправности. Эти знания помогут вам не только повысить энергоэффективность, но и продлить срок службы оборудования. Видео подходит как для начинающих пользователей, так и для тех, кто хочет лучше понять устройство своего котла.

Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

