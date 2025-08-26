Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

Главное из заявления эксперта:
- Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой
- Больше всего это касается прифронтовых регионов
- Причина - обстрелы и повреждения инфраструктуры
Существует риск, что в некоторых регионах Украины зимой не будет отопления. Это может произойти из-за обстрелов, которые не прекращаются, и повреждения инфраструктуры. Об этом рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Киев24.
"Особенно это касается прифронтовых регионов. Там постоянные обстрелы объектов энергетики. Также сложная ситуация в Кривом Роге, потому что россияне очень сильно обстреливали этот город и в целом регион. Харьковский регион тоже достаточно проблемный, Одесский", - подчеркнул он.
Отмечается, что основным источником теплообеспечения в Украине является природный газ и частично уголь. Так, сейчас удалось накопить 2,6 млн тонн угля, а в подземных хранилищах - около 11 млрд кубометров газа.
По мнению эксперта, из-за постоянных обстрелов Украина должна иметь определенный запас газа.
"Для гарантии нормального прохождения отопительного сезона должно быть где-то 14,5 млрд кубометров газа", - отметил Омельченко.
Подготовка Украины к зиме
Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что Россия хочет сорвать подготовку Украины к отопительному сезону, а потому наносит удары по энергетической инфраструктуре.
"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа", - подчеркнул он.
Ситуация с отоплением зимой - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что сейчас Украина активно импортирует газ. Это поможет перекрыть дефицит газа, который был в прошлом сезоне.
В то же время, глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял, что зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света. Хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России.
О персоне: Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.
