Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

Основным источником теплообеспечения в Украине является природный газ и уголь.

Где возможны проблемы с отоплением / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой

Больше всего это касается прифронтовых регионов

Причина - обстрелы и повреждения инфраструктуры

Существует риск, что в некоторых регионах Украины зимой не будет отопления. Это может произойти из-за обстрелов, которые не прекращаются, и повреждения инфраструктуры. Об этом рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Киев24.

"Особенно это касается прифронтовых регионов. Там постоянные обстрелы объектов энергетики. Также сложная ситуация в Кривом Роге, потому что россияне очень сильно обстреливали этот город и в целом регион. Харьковский регион тоже достаточно проблемный, Одесский", - подчеркнул он. видео дня

Отмечается, что основным источником теплообеспечения в Украине является природный газ и частично уголь. Так, сейчас удалось накопить 2,6 млн тонн угля, а в подземных хранилищах - около 11 млрд кубометров газа.

По мнению эксперта, из-за постоянных обстрелов Украина должна иметь определенный запас газа.

"Для гарантии нормального прохождения отопительного сезона должно быть где-то 14,5 млрд кубометров газа", - отметил Омельченко.

Подготовка Украины к зиме

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что Россия хочет сорвать подготовку Украины к отопительному сезону, а потому наносит удары по энергетической инфраструктуре.

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа", - подчеркнул он.

Как подготовиться к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Ситуация с отоплением зимой - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что сейчас Украина активно импортирует газ. Это поможет перекрыть дефицит газа, который был в прошлом сезоне.

В то же время, глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял, что зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света. Хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

