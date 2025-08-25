РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

Президент Украины подчеркнул, что оккупанты намеренно бьют по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь сорвать подготовку к отопительному сезону.

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Российские оккупанты пытаются сорвать подготовку Украины к зиме

Для этого захватчики бьют по украинской энергетической инфраструктуре

Страна-агрессор Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь сорвать подготовку к отопительному сезону.

Такие удары наносят ущерб как генерации электричества, так и добыче природного газа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа.

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизнь", - сказал Зеленский.

Также глава Украинского государства отметил, что благодаря сотрудничеству Украины с Норвегией в прошлом году не менее миллиона украинских семей "были с теплом".

"В этом году вызовы также значительные. Уже есть решение Норвегии по поддержке наших закупок газа. И очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии", - отметил Зеленский.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 25 августа было около 10 "прилетов", горели дома - РФ нанесла массированный удар дронами по Сумщине. Враг ударил беспилотниками по территории Сумской и Роменской общин.

Также стало известно, когда ждать ракетного удара - РФ запускает "Калибры" по Украине почти по расписанию. Если хотя бы одна из ракет долетает - это серьезно.

Напомним, РФ планирует увеличить масштабы ударов по Украине. Масштабные удары РФ по Украине происходят в среднем каждые 8 дней.

