РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

Алёна Воронина
25 августа 2025, 14:53
Президент Украины подчеркнул, что оккупанты намеренно бьют по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь сорвать подготовку к отопительному сезону.
РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме/ коллаж: Главред

Кратко:

  • Российские оккупанты пытаются сорвать подготовку Украины к зиме
  • Для этого захватчики бьют по украинской энергетической инфраструктуре

Страна-агрессор Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь сорвать подготовку к отопительному сезону.

Такие удары наносят ущерб как генерации электричества, так и добыче природного газа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа.

"Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы очень ценим помощь, которую Норвегия предоставляет Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизнь", - сказал Зеленский.

Также глава Украинского государства отметил, что благодаря сотрудничеству Украины с Норвегией в прошлом году не менее миллиона украинских семей "были с теплом".

"В этом году вызовы также значительные. Уже есть решение Норвегии по поддержке наших закупок газа. И очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии", - отметил Зеленский.

