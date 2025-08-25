'Это принципиально': президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

Президент призывает к "социальной справедливости", считая, что поляки должны быть на равных с украинцами в своей стране.

Главное:

Президент Польши Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским беженцам, требуя изменений.

Он хочет привязать социальные выплаты, в частности 800+, к официальному трудоустройству украинцев в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий применил право вето к законопроекту, который касался помощи гражданам Украины. Об этом сообщает INTERIA.PL.

"Я не меняю своего мнения и считаю, что 800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше. То же касается здравоохранения", - отметил политик. видео дня

Навроцкий подчеркнул, что, по его мнению, в этом вопросе важно соблюдать принцип социальной справедливости, ведь поляки должны быть в равных условиях с украинцами.

"Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - добавил президент.

Он также сообщил, что подготовил собственный вариант законопроекта.

"Я призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона. В этом проекте закона я также предлагаю новые решения о предоставлении гражданства не только гостям из Украины, но и из других регионов", - сказал Навроцкий.

Президент подчеркнул, что польское гражданство является особенно важным и имеет прямое влияние на развитие нации.

"Я считаю, что процесс предоставления гражданства должен быть продлен с трех до 10 лет, и такое предложение будет включено в этот законопроект", - анонсировал он.

Среди других пунктов, которые политик предлагает включить в документ, является ужесточение наказания за нелегальное пересечение границы.

"Это должно быть пять лет", - подчеркнул президент.

Кроме этого, Навроцкий считает необходимым бороться с российской пропагандой и строить партнерские отношения между Польшей и Украиной.

"Поэтому я предлагаю включить в законопроект пункт "стоп бандеризму", - добавил он.

В то же время президент хочет, чтобы в уголовном кодексе "бандеризм" был приравнен к немецкому нацизму.

Международные отношения Польши и Украины - что известно

Как писал Главред, 2 июня Кароль Навроцкий стал президентом Польши. Будучи кандидатом в президенты в январе 2025 года, Навроцкий заявил, что Украина не должна быть в НАТО и ЕС, если не возьмет на себя ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. По его мнению, "страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов".

Кроме этого, ходили слухи, что в Польше заговорили об отмене безвиза с Украиной. Однако, как сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО, эта информация не является правдивой. Это лишь личное мнение польского политика, которое не влияет на принятие подобных решений.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другую задачу. Польша готова поддержать союзников, предоставив им необходимую инфраструктуру и логистику, если они решат направить свои военные контингенты к нам.

