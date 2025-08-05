В Польше заговорили об отмене безвиза с Украиной: что говорят в ЦПД

Коротко:
- Польша не намерена прекратить безвизовый режим с Украиной
- Это лишь мнение одного из польских политиков
- Он не влияет на принятие подобных решений
В сети распространяется информация о якобы намерении Польши прекратить безвизовый режим с Украиной, но она не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО.
"Эта информация не соответствует действительности. Речь идет о личном мнении, одного из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", - отметили в ЦПД.видео дня
Отмечается, что безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону.
"Формально для отмены или ограничения безвиза нужно решение на уровне ЕС", - подытожили в ЦПД.
Окончание торгового безвиза
Стоит добавить, что 5 июня Европейский Союз прекратил действие механизма "торгового безвиза" с Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что правила на границе теперь будут такими же, как до войны, потому что его страна не хочет вредить интересам польских производителей, в частности фермеров.
Помощь беженцам - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в Германии призывают отменить выплаты социальной помощи Bürgergeld беженцам из Украины, которые уже находятся в стране и приедут в нее в будущем.
Также известно, что правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Страна уже начала разрывать контракты на временное размещение украинцев, которые бежали от войны.
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Об источнике: Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.
Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.
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