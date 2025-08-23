Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

После первичного взрыва на территории завода произошли повторные взрывы.

https://glavred.info/world/plamya-do-nebes-obyavlena-evakuaciya-v-ssha-progremeli-vzryvy-kakaya-prichina-10691987.html Ссылка скопирована

В США звучали взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Что случилось:

В США горит одно из крупнейших предприятий по производству смазочных материалов

Из-за угрозы населению объявлена обязательная эвакуация в радиусе одной мили от места происшествия

В США на предприятии по производству смазочных материалов прогремели взрывы, после чего возник масштабный пожар. Власти были вынуждены объявить эвакуацию для жителей близлежащих территорий. Об этом пишет ABC News, Fox8live и Timesnownews.

Чрезвычайное происшествие произошло на заводе компании Smitty's Supply, расположенном в округе Тангипахоа, примерно в двух километрах от города Роузленд, штат Луизиана. Сообщение о взрыве поступило в 12:53 по местному времени в районе Аркола, что находится рядом с Роузлендом.

видео дня

Президент округа Робби Миллер подтвердил факт взрыва и сообщил, что из-за опасности местные власти объявили принудительную эвакуацию в радиусе одной мили от предприятия.

В США раздаются взрывы / фото: тг-канал Главред

Управление шерифа обратилось к гражданам с призывом немедленно покинуть опасную зону и не возвращаться, пока не будет отдельного сообщения.

Пламя охватило десятки резервуаров, в которых хранились смазочные материалы. В течение дня на территории завода происходили повторные взрывы. По словам Миллера, пожар продолжается, а специалисты Департамента качества окружающей среды Луизианы контролируют уровень загрязнения воздуха. Причины взрыва пока неизвестны.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Компания Smitty's Supply, основанная в 1960 году, считается одним из крупнейших частных производителей смазочных материалов в США. Она выпускает моторные масла, антифриз, гидравлические жидкости и другие продукты. В различных подразделениях компании работает около 450 человек. Завод в Арколе имеет резервуарный парк общим объемом более 8,7 млн галлонов.

Новости США - последние детали

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выразил недовольство ракетными ударами России по американскому заводу на территории Украины. Он предоставил российскому лидеру Владимиру Путину две недели для избежания возможных последствий для РФ. Видео с заявлениями Трампа активно распространяется в сети.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу относительно удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию. По данным издания, Трамп ответил достаточно резко.

CBS News сообщало, что США засекретили данные о переговорах Украины и России. Отныне нельзя делиться информацией о ходе мирных переговоров с Россией даже с разведывательным альянсом "Пять глаз". Этот союз, созданный после Второй мировой войны, включает США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Больше интересных новостей:

Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред