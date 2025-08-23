РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

Главное:
- Россия заявила об атаке БПЛА, пострадали по меньшей мере три человека
- Взрывы зафиксированы в Волгоградской и Краснодарской областях
В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По данным канала Astra, жители сообщили о нескольких мощных взрывах.
Атака на Волгоградскую область РФ
Вероятно, на населенный пункт была осуществлена атака неизвестных дронов. После этого неподалеку железнодорожной станции вспыхнул пожар, а в домах поблизости выбило стекла.
Впоследствии в сети появились кадры возле ювелирного магазина "Алмаз", где видно разбитое стекло. Напротив этого магазина расположена станция "Петров Вал".
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников и заявил, что противовоздушная оборона пытается их сбивать. При этом он не прокомментировал пожар в районе железной дороги, зато сообщил о возгорании сухой травы.
"В результате падения обломков БпЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет", - утверждает он.
По его словам, угрозы для местных жителей там нет, но в результате атаки пострадали три человека.
Взрывы прозвучали в Краснодарской области
Кроме этого, ночью сразу в трех населенных пунктах Краснодарского края России: в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский прогремели взрывы.
По данным из открытых источников, сработала система противовоздушной обороны.
Местные жители сообщали о характерном звуке беспилотников и жаловались на по меньшей мере десять громких взрывов. От взрывной волны в домах дрожали стены, а в автомобилях массово срабатывала сигнализация.
Отметим, что вблизи поселка Афипский, расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который является важным для российской армии логистическим центром. Он поставляет дизельное топливо и авиационный керосин.
Взрывы в России и удары по целям россиян - что известно
Как сообщал Главред, 22 августа ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму. В результате удара было уничтожено до трех российских беспилотников "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост". Эти дроны враг использовал для разведки и наблюдения за обстановкой в акватории Черного моря.
Кроме этого, накануне украинский боевой морской беспилотник смог проникнуть в бухту Новороссийска, где базируется Черноморский флот России. Во время операции дрон потерял связь с центром управления. Россияне отправили на его перехват группу из пяти элитных водолазов, но в результате все они погибли.
Кроме того, в российском городе Унеча Брянской области в результате атаки беспилотников произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции. Этот объект является ключевым узлом нефтепровода "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в страны Европы.
Больше важных новостей:
- ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом
- Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны России обнародовало важное решение Путина
- Станет ли Китай гарантом безопасности для Украины: в Пекине дали неожиданный ответ
Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред