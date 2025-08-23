РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

Кроме Волгоградской области, на взрывы также жаловались жители Краснодарского края.

В РФ прозвучали взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Россия заявила об атаке БПЛА, пострадали по меньшей мере три человека

Взрывы зафиксированы в Волгоградской и Краснодарской областях

В ночь на 23 августа в городе Петров Вал Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке беспилотников и возгорании. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По данным канала Astra, жители сообщили о нескольких мощных взрывах.

Атака на Волгоградскую область РФ

Вероятно, на населенный пункт была осуществлена атака неизвестных дронов. После этого неподалеку железнодорожной станции вспыхнул пожар, а в домах поблизости выбило стекла.

Впоследствии в сети появились кадры возле ювелирного магазина "Алмаз", где видно разбитое стекло. Напротив этого магазина расположена станция "Петров Вал".

Ночные удары беспилотников по России / фото: тг-канал Главред

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников и заявил, что противовоздушная оборона пытается их сбивать. При этом он не прокомментировал пожар в районе железной дороги, зато сообщил о возгорании сухой травы.

"В результате падения обломков БпЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет", - утверждает он.

По его словам, угрозы для местных жителей там нет, но в результате атаки пострадали три человека.

Взрывы прозвучали в Краснодарской области

Кроме этого, ночью сразу в трех населенных пунктах Краснодарского края России: в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский прогремели взрывы.

По данным из открытых источников, сработала система противовоздушной обороны.

Местные жители сообщали о характерном звуке беспилотников и жаловались на по меньшей мере десять громких взрывов. От взрывной волны в домах дрожали стены, а в автомобилях массово срабатывала сигнализация.

Отметим, что вблизи поселка Афипский, расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который является важным для российской армии логистическим центром. Он поставляет дизельное топливо и авиационный керосин.

Взрывы в России и удары по целям россиян - что известно

Как сообщал Главред, 22 августа ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму. В результате удара было уничтожено до трех российских беспилотников "Mohajer-6" и два БпЛА "Форпост". Эти дроны враг использовал для разведки и наблюдения за обстановкой в акватории Черного моря.

Кроме этого, накануне украинский боевой морской беспилотник смог проникнуть в бухту Новороссийска, где базируется Черноморский флот России. Во время операции дрон потерял связь с центром управления. Россияне отправили на его перехват группу из пяти элитных водолазов, но в результате все они погибли.

Кроме того, в российском городе Унеча Брянской области в результате атаки беспилотников произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции. Этот объект является ключевым узлом нефтепровода "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в страны Европы.

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

