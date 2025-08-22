Укр
ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму: что известно

Мария Николишин
22 августа 2025, 14:12
По результатам удара поражено до пяти вражеских беспилотников.
ВСУ уничтожили пункт базирования беспилотников РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/GeneralStaffZSU

Ключевые тезисы:

  • ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников
  • Это произошло на территории временно оккупированного Крыма
  • Беспилотники использовали для освещения надводной ситуации в Черном море

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт базирования российских беспилотников на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Силами и средствами ВМС ВС Украины уничтожен пункт базирования БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме Херсонес временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам удара поражено до трех вражеских беспилотных летательных аппаратов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

"Борьба продолжается! Крым - это Украина!", - добавили в ведомстве.

Давление ВСУ на Крым

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан сказал, что Украина может давить на Крым, и это абсолютно не является проблемой.

По его словам, у России есть три ахиллесовых пяты, одна из которых - Крым.

"С военной точки зрения, Крым удержать невозможно, если не контролировать материковую территорию (почему Россия и удерживает сухопутный коридор)", - подчеркнул он.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа украинские военные провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Вследствие действий защитников Украины были поражены российские поезда с горючим возле Джанкоя.

В ночь с 9 на 10 августа подразделениями движения сопротивления Сил спецопераций ВСУ был уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму.

В ночь на 8 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В результате атаки украинских дронов огонь вспыхнул возле мощной электроподстанции "Титан" в Армянске.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

