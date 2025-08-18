Армия РФ с пулеметами круглосуточно дежурит на пляжах Крыма: к чему готовится враг

Иногда на пляжах полуострова местные могут слышать даже стрельбу.

Россияне в Крыму все больше опасаются атак со стороны украинских бойцов на военные объекты полуострова. В частности, российские захватчики с автоматами круглосуточно дежурят на пляжах. Об этом сообщает Крымский ветер.

В Севастополе местные жители замечают много российских солдат с автоматами на пляжах, которые патрулируют как днем, так и ночью. Кроме того, в зонах отдыха стоят машины с зенитными пулеметами.

Еще на пляжах и рядом с ними построены огневые точки из мешков с песком, и из деревянного бруса и досок.

"Также замечены грузовые "Камазы" и "Уралы" с установленными в кузове зенитчиками и пулеметными установками", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале пишут, что военные и техника на пляжах Крыма - это меры безопасности, которые были приняты в связи с атаками ВСУ на военные объекты Крыма.

Кроме того, иногда армия Путина пугает отдыхающих Севастополя стрельбой без причины.

"Местные жители и российские туристы отдыхают рядом с вооруженными оккупантами, ведь были случаи, когда перегревшийся на солнце или обкурившийся вояка начинал палить из автомата во все стороны",- говорится в сообщении Крымского ветра.

Напомним, в ночь на 10 августа Силы специальных операций уничтожили российский радар "Скала-М". Воины нанесли удар по территории оккупированного Крыма.

Как писал Главред, несколько дней назад Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки", в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью.

Кроме того, в ночь на 8 августа в Крыму раздавались взрывы. В результате атаки украинских дронов огонь вспыхнул возле мощной электроподстанции "Титан" в Армянске. Спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.

