Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

Во время спецоперации были поражены российские поезда с горючим.

https://glavred.info/ukraine/sereznyy-udar-po-logistike-okkupantov-v-krymu-vsu-osushchestvili-specoperaciyu-v-dzhankoe-10691546.html Ссылка скопирована

ВСУ серьезно ударили по логистике оккупантов в Крыму/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Кратко:

ВСУ провели спецоперацию в Джанкое

Были поражены российские поезда с горючим

Вследствие этого была нарушена логистика оккупантов в Крыму

Украинские военные провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму в ночь на 21 августа.

В результате действий защитников Украины были поражены российские поезда с горючим возле Джанкоя. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

видео дня

"Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция состоялась в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

Взрывы в России и в оккупированном Крыму - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Крыму уничтожен мощный радар. Радар предназначен для контроля воздушного движения в небе.

В ночь на 19 августа дроны атаковали НПЗ в Волгограде - вспыхнул пожар. В 2025 году НПЗ в Волгограде уже пережил несколько подобных атак.

Также ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа была ночь взрывов в России - дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света. По меньшей мере пять взрывов прозвучали над городом Новошахтинск. Также было громко в Журавке.

Напомним, Генштаб провел "громкую" операцию, поразив НПЗ и стратегические объекты РФ. Операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала россиян.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред