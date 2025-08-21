Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

Кратко:
- ВСУ провели спецоперацию в Джанкое
- Были поражены российские поезда с горючим
- Вследствие этого была нарушена логистика оккупантов в Крыму
Украинские военные провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму в ночь на 21 августа.
В результате действий защитников Украины были поражены российские поезда с горючим возле Джанкоя. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели специальные действия вблизи железнодорожной станции Джанкой. Операция состоялась в ночь на 21 августа. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате специальных действий затруднено обеспечение южной группировки российских войск.
Взрывы в России и в оккупированном Крыму - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Крыму уничтожен мощный радар. Радар предназначен для контроля воздушного движения в небе.
В ночь на 19 августа дроны атаковали НПЗ в Волгограде - вспыхнул пожар. В 2025 году НПЗ в Волгограде уже пережил несколько подобных атак.
Также ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа была ночь взрывов в России - дроны атаковали НПЗ, энергоблок АЭС остался без света. По меньшей мере пять взрывов прозвучали над городом Новошахтинск. Также было громко в Журавке.
Напомним, Генштаб провел "громкую" операцию, поразив НПЗ и стратегические объекты РФ. Операция была проведена в рамках снижения наступательного потенциала россиян.
