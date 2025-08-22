Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

Анна Ярославская
22 августа 2025, 10:20
477
В рядах российского флота в Новороссийске растёт недовольство из-за "мясного" приказа командования.
ВМФ РФ, водолаз
Морской дрон ГУР в бухте Новороссийска ликвидировал пятерых российских водолазов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, МО РФ

Главные тезисы:

  • Морской дрон потерял связь и начал дрейфовать
  • Российское командование направило к дрону элитную группу подводных диверсантов
  • Все пять водолазов были подорвались

Украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ. Там он потерял связь с пунктом управления, а россияне отправили к беспилотнику группу из пяти элитных водолазов. Все пятеро погибли.

"Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где государство-агрессор Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота", - сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

видео дня

Морской дрон потерял связь с пунктом управления из-за действия средств РЭБ и начал дрейфовать.

"Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования", – говорится в сообщении.

На выполнение этой задачи российское командование отправило группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота государства-агрессора из числа так называемых "Подводных диверсионных сил и средств".

"Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением", – объяснили в ГУР.

Выполнить задание оккупантам не удалось.

"Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал – в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы. Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", – добавили в украинской разведке.

Подводные дроны, Маричка, Толока, TLK, Инфографика
Подводный дрон Маричка - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 21 августа в оккупированном россиянами Севастополе прогремели взрывы. Местные жители сообщили о пожаре. По данным местных пабликов, было слышно как минимум два мощных взрыва в районе мыса Фиолент.

Как пишут OSINT-аналитики, БПЛА ударили по воинской части №95408 Черноморского флота РФ, в которой на данный момент базируется ГРУ РФ.

Ранее украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-30 над акваторией Черного моря, применив беспилотный морской аппарат, оснащенный зенитной ракетой. Вертолет армии РФ летел в направлении Новороссийска, но так и не достиг цели.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черноморский флот черноморский флот РФ ГУР новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

10:08Война
ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:31Мир
Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Китайский гороскоп на сегодня 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на сегодня 22 августа: Змеям - обвинения, Обезьянам - проблемы

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

Последние новости

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

Реклама
08:10

Как РФ остается без топлива ударами ВСУмнение

07:55

"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

07:10

Чем отличаются два парня, которые едят суши: ответ надо найти за 18 секунд

06:58

США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

06:10

Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мирмнение

05:00

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

04:02

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы РусиВидео

03:37

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

03:05

Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

02:22

Таким разбивают сердце: ТОП-4 знака, которые доверяют людям слишком быстро

02:15

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

Реклама
01:30

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

00:45

Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает словоВидео

00:17

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии КремляВидео

21 августа, четверг
23:57

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

23:35

Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внукВидео

23:33

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кустыВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

Реклама
19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять