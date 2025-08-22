Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

Главные тезисы:
- Морской дрон потерял связь и начал дрейфовать
- Российское командование направило к дрону элитную группу подводных диверсантов
- Все пять водолазов были подорвались
Украинский ударный морской дрон смог прорваться в бухту Новороссийска, где страна-агрессор Россия держит остатки Черноморского флота РФ. Там он потерял связь с пунктом управления, а россияне отправили к беспилотнику группу из пяти элитных водолазов. Все пятеро погибли.
"Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где государство-агрессор Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота", - сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Морской дрон потерял связь с пунктом управления из-за действия средств РЭБ и начал дрейфовать.
"Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования", – говорится в сообщении.
На выполнение этой задачи российское командование отправило группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота государства-агрессора из числа так называемых "Подводных диверсионных сил и средств".
"Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением", – объяснили в ГУР.
Выполнить задание оккупантам не удалось.
"Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал – в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы. Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", – добавили в украинской разведке.
Как писал Главред, в ночь на 21 августа в оккупированном россиянами Севастополе прогремели взрывы. Местные жители сообщили о пожаре. По данным местных пабликов, было слышно как минимум два мощных взрыва в районе мыса Фиолент.
Как пишут OSINT-аналитики, БПЛА ударили по воинской части №95408 Черноморского флота РФ, в которой на данный момент базируется ГРУ РФ.
Ранее украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-30 над акваторией Черного моря, применив беспилотный морской аппарат, оснащенный зенитной ракетой. Вертолет армии РФ летел в направлении Новороссийска, но так и не достиг цели.
