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Минус еще один вражеский Су-30: Украина поразила истребитель РФ в Черном море

Даяна Швец
3 мая 2025, 12:01
938
Самолет направлялся в направлении Новороссийска, но был поражен украинским дроном.
СУ-30, самолет, авиакатастрофа
Украинский морской дрон уничтожил российский истребитель/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

  • ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем с помощью морского беспилотника, оснащенного ракетой
  • По российским источникам, часть экипажа была эвакуирована гражданским судном, но не всем удалось выжить

Украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-30 над акваторией Черного моря, применив беспилотный морской аппарат, оснащенный зенитной ракетой. Об этом сообщает Главред, ссылаясь на источники среди украинских и российских пабликов.

По имеющейся информации, вертолет армии РФ направлялся в направлении Новороссийска, но так и не достиг цели - его полет был прерван ударом украинского дрона.

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Сообщается, что авиация РФ хотела уничтожить украинский катер, однако сам катер, выпустив ракету Р-73, сбил Су-30 над Черным морем.

Согласно данным из российских интернет-ресурсов, часть экипажа была эвакуирована с места происшествия моряками гражданского грузового судна. Однако, как отмечают очевидцы, выжить удалось далеко не всем членам экипажа.

Блогеры из РФ признали, что россиянам трудно бороться с БЭКами, поскольку самолеты сразу становятся их целью, а военные корабли убегают "на более выгодные позиции".

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