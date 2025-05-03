Минус еще один вражеский Су-30: Украина поразила истребитель РФ в Черном море

Главное:
- ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем с помощью морского беспилотника, оснащенного ракетой
- По российским источникам, часть экипажа была эвакуирована гражданским судном, но не всем удалось выжить
Украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-30 над акваторией Черного моря, применив беспилотный морской аппарат, оснащенный зенитной ракетой. Об этом сообщает Главред, ссылаясь на источники среди украинских и российских пабликов.
По имеющейся информации, вертолет армии РФ направлялся в направлении Новороссийска, но так и не достиг цели - его полет был прерван ударом украинского дрона.
Сообщается, что авиация РФ хотела уничтожить украинский катер, однако сам катер, выпустив ракету Р-73, сбил Су-30 над Черным морем.
Согласно данным из российских интернет-ресурсов, часть экипажа была эвакуирована с места происшествия моряками гражданского грузового судна. Однако, как отмечают очевидцы, выжить удалось далеко не всем членам экипажа.
Блогеры из РФ признали, что россиянам трудно бороться с БЭКами, поскольку самолеты сразу становятся их целью, а военные корабли убегают "на более выгодные позиции".
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