РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

Аналитики считают, что Китай может оказать политическую или дипломатическую поддержку.

Китай дистанцируется от идеи гарантий безопасности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Пекин не готов брать на себя обязательства по Украине

Китай дистанцируется от идеи гарантий безопасности, которую продвигает Кремль

Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. В материале South China Morning Post рассказали, есть ли у Пекина достаточно мотивации и ресурсов, чтобы стать полноценным гарантом безопасности.

Аналитики отмечают, что Кремль пытается представить Китай как одного из потенциальных гарантов безопасности Украины, однако он вряд ли согласится на такую роль. Причинами являются как ограниченность ресурсов, так и нежелание создавать опасный прецедент.

Не так давно, как 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась с идеей гарантий безопасности для Украины и видит среди возможных гарантов, в частности, Китай и Россию.

Впрочем, китайские эксперты настроены скептически. Директор аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй считает, что ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

Она напомнила, что Китай в свое время не подписал Будапештский меморандум, хотя выразил ему политическую поддержку в заявлении правительства. Это свидетельствовало о том, что Китай не представляет угрозы для Украины, но не означало готовности действовать в случае внешней агрессии против нее.

"Даже если документ о гарантиях безопасности в конце концов будет составлен, Китай может не присоединиться к западным гарантиям. Страна, скорее всего, опубликует некоторые заявления о безопасности в отдельных документах", - подчеркнула Чжу.

​Позиция Китая / Инфографика: Главред ​

Ученый Сун Бо из Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа подчеркнул, что Пекин способен выступить максимум политическим или дипломатическим "свидетелем", но не реальным гарантом.

А профессор Цзинь Цанжун из Университета Ренмин прямо заявил, что Китай не имеет интереса втягиваться в конфликты на европейском континенте.

В то же время пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин и дальше будет поддерживать диалог для политического урегулирования войны: "Китай будет продолжать способствовать диалогу и посредничеству по-своему, настаивая на политическом урегулировании кризиса".

Позиция Китая в войне Украины с РФ - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на Bloomberg, Китай перестал продавать Украине дроны. Китай прекратил поставки в Украину и страны Европы, а также сократил экспорт отдельных компонентов для их производства. В то же время объемы поставок дронов из Китая в Россию увеличились.

В то же время в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине. При этом Ван И заявил, что "консенсус", достигнутый Китаем и Бразилией, якобы помог в деэскалации "кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины).

В свою очередь эксперт-дипломат Борис Бондарев рассказал, что Дональд Трамп все еще надеется оторвать Россию от Китая. По словам Бондарева, в Белом доме не понимают, что сейчас Москва больше заинтересована в отношениях с Пекином, чем с Вашингтоном.

