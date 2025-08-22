Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

Даяна Швец
22 августа 2025, 11:00
173
Аналитики считают, что Китай может оказать политическую или дипломатическую поддержку.
РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине
Китай дистанцируется от идеи гарантий безопасности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Пекин не готов брать на себя обязательства по Украине
  • Китай дистанцируется от идеи гарантий безопасности, которую продвигает Кремль

Китай может сыграть роль в политическом или дипломатическом урегулировании войны против Украины. В материале South China Morning Post рассказали, есть ли у Пекина достаточно мотивации и ресурсов, чтобы стать полноценным гарантом безопасности.

Аналитики отмечают, что Кремль пытается представить Китай как одного из потенциальных гарантов безопасности Украины, однако он вряд ли согласится на такую роль. Причинами являются как ограниченность ресурсов, так и нежелание создавать опасный прецедент.

видео дня

Не так давно, как 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась с идеей гарантий безопасности для Украины и видит среди возможных гарантов, в частности, Китай и Россию.

Впрочем, китайские эксперты настроены скептически. Директор аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй считает, что ожидать от Пекина активного участия в таких переговорах не стоит.

Она напомнила, что Китай в свое время не подписал Будапештский меморандум, хотя выразил ему политическую поддержку в заявлении правительства. Это свидетельствовало о том, что Китай не представляет угрозы для Украины, но не означало готовности действовать в случае внешней агрессии против нее.

"Даже если документ о гарантиях безопасности в конце концов будет составлен, Китай может не присоединиться к западным гарантиям. Страна, скорее всего, опубликует некоторые заявления о безопасности в отдельных документах", - подчеркнула Чжу.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
​Позиция Китая / Инфографика: Главред ​

Ученый Сун Бо из Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа подчеркнул, что Пекин способен выступить максимум политическим или дипломатическим "свидетелем", но не реальным гарантом.

А профессор Цзинь Цанжун из Университета Ренмин прямо заявил, что Китай не имеет интереса втягиваться в конфликты на европейском континенте.

В то же время пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин отметила, что Пекин и дальше будет поддерживать диалог для политического урегулирования войны: "Китай будет продолжать способствовать диалогу и посредничеству по-своему, настаивая на политическом урегулировании кризиса".

Позиция Китая в войне Украины с РФ - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на Bloomberg, Китай перестал продавать Украине дроны. Китай прекратил поставки в Украину и страны Европы, а также сократил экспорт отдельных компонентов для их производства. В то же время объемы поставок дронов из Китая в Россию увеличились.

В то же время в Китае заявили о "шаге вперед" в урегулировании войны в Украине. При этом Ван И заявил, что "консенсус", достигнутый Китаем и Бразилией, якобы помог в деэскалации "кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины).

В свою очередь эксперт-дипломат Борис Бондарев рассказал, что Дональд Трамп все еще надеется оторвать Россию от Китая. По словам Бондарева, в Белом доме не понимают, что сейчас Москва больше заинтересована в отношениях с Пекином, чем с Вашингтоном.

Больше интересных новостей:

Об источнике: South China Morning Post

South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров.

С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью.

Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Си Цзиньпин Пекин Владимир Путин мирное урегулирование международная политика Сергей Лавров новости Украины новости Китая война России и Украины мирные переговоры гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:05Синоптик
РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

11:00Мир
Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

10:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

Последние новости

11:53

Можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили: священник объяснил

11:52

Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

11:16

Сколько стоит пиджак Елены Зеленской - первая леди покорила своим видом

11:05

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:00

РФ умоляет Китай стать гарантом безопасности для Украины: как ответили в Пекине

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
10:58

Таких цен не было даже в прошлом году: стоимость одного продукта ощутимо упала

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

Реклама
09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

08:10

Как РФ остается без топлива ударами ВСУмнение

07:55

"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

07:10

Чем отличаются два парня, которые едят суши: ответ надо найти за 18 секунд

06:58

США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

06:10

Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мирмнение

Реклама
05:00

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

04:02

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы РусиВидео

03:37

Знают все наперед: три знака зодиака имеют скрытые магические способности

03:05

Дожить до 100 лет не предел: названа главная хитрость долгожителей

02:22

Таким разбивают сердце: ТОП-4 знака, которые доверяют людям слишком быстро

02:15

На фронте обострение: в Генштабе рассказали важные нюансы на ключевых направлениях

01:30

Это вообще что такое: Наташу Королеву перекосило из-за Тарзана

00:45

Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает словоВидео

00:17

"Дружба" ушла на каникулы: первые подробности удара по нефтяной артерии КремляВидео

21 августа, четверг
23:57

Футболист киевского "Динамо" Максим Брагару впервые стал отцом: первые фото

23:35

Был там и держал: юморист Филимонов рассказал, как у него на руках умер внукВидео

23:33

Лавров сорвал переговоры Трампа и Путина из-за вопроса Украины - что произошло

23:24

Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

22:41

"После этого Трамп умывает руки": чего ждать от встречи Зеленского и ПутинаВидео

22:19

"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

22:11

"Фламинго" расправляет крылья: эксперт объяснил, что делает ее "сюрпризом" для врага

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники историиВидео

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

Реклама
20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Голубика выдержит любые морозы: садовод раскрыл главные осенние секреты уходаВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять