В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

Причинами саботажа являются значительные потери, жестокие приказы командования, отсутствие обеспечения и средств РЭБ.

РФ саботируют наступления на фронте / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Что говорят партизаны:

Российские военнослужащие в Херсонской области намеренно уничтожают собственную военную технику

Уничтожение техники происходит, чтобы избежать выхода на позиции и саботировать боевые приказы

Саботаж создает благоприятные условия для возможного продвижения ВСУ, растет количество "СЗЧников"

Чтобы сорвать наступление и не выходить на позиции, российские военнослужащие сжигают свою технику в Херсонской области. Все из-за больших потерь и жестоких приказов российского командования. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Как говорится в сообщении партизан, на Херсонском направлении агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка уничтожают свой транспорт, таким образом саботируя выходы на позиции.

Как результат, армия РФ создает условия для возможного продвижения ВСУ.

"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая - становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами", - говорится в сообщении.

Ситуация становится все хуже из-за того, что командование не может организовать порядок в полку.

"Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только усугубляется. Мы призываем военнослужащих не выполнять преступных приказов", - написали партизаны.

Главред писал о том, что партизаны вблизи Ростова-на-Дону провели успешную диверсионную операцию на ключевом железнодорожном узле. Это позволило им перерезать важные логистические пути, по которым российские войска получали технику и боеприпасы на южном направлении. В результате снабжение фактически остановилось.

Все больше российских солдат осознают, что война против Украины является аморальной, и поэтому решают помогать ВСУ. Недавно один из них предоставил информацию, благодаря которой украинские военные уничтожили несколько российских танков на Запорожском направлении.

Партизанское движение "АТЕШ" также сообщало о серьезных проблемах в российской армии на Херсонщине. По их данным, командование, несмотря на большие потери, продолжает отправлять солдат в бой.

К тому же, "АТЕШ" утверждает, что российские военные несут значительные потери во время неудачных попыток штурма островов на Днепре.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

