В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

Что говорят партизаны:
- Российские военнослужащие в Херсонской области намеренно уничтожают собственную военную технику
- Уничтожение техники происходит, чтобы избежать выхода на позиции и саботировать боевые приказы
- Саботаж создает благоприятные условия для возможного продвижения ВСУ, растет количество "СЗЧников"
Чтобы сорвать наступление и не выходить на позиции, российские военнослужащие сжигают свою технику в Херсонской области. Все из-за больших потерь и жестоких приказов российского командования. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Как говорится в сообщении партизан, на Херсонском направлении агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка уничтожают свой транспорт, таким образом саботируя выходы на позиции.
Как результат, армия РФ создает условия для возможного продвижения ВСУ.
"Нам сообщают, что ситуация в полку критическая - становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами", - говорится в сообщении.
Ситуация становится все хуже из-за того, что командование не может организовать порядок в полку.
"Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только усугубляется. Мы призываем военнослужащих не выполнять преступных приказов", - написали партизаны.
Другие сообщения и предупреждения движения "АТЕШ"
Главред писал о том, что партизаны вблизи Ростова-на-Дону провели успешную диверсионную операцию на ключевом железнодорожном узле. Это позволило им перерезать важные логистические пути, по которым российские войска получали технику и боеприпасы на южном направлении. В результате снабжение фактически остановилось.
Все больше российских солдат осознают, что война против Украины является аморальной, и поэтому решают помогать ВСУ. Недавно один из них предоставил информацию, благодаря которой украинские военные уничтожили несколько российских танков на Запорожском направлении.
Партизанское движение "АТЕШ" также сообщало о серьезных проблемах в российской армии на Херсонщине. По их данным, командование, несмотря на большие потери, продолжает отправлять солдат в бой.
К тому же, "АТЕШ" утверждает, что российские военные несут значительные потери во время неудачных попыток штурма островов на Днепре.
Больше интересных новостей:
- У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд
- Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают
- Неужели "кинули" Трампа: РФ отказывается выполнять данное США обещание, детали ISW
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред