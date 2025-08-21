Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают

Если не хватает документов, ПФУ предоставляет три месяца на их дооформление.

В Украине существуют специальные доплаты к пенсиям для определенных категорий граждан

Начисление происходит с момента обращения или со дня возникновения права на выплату

В Украине некоторые категории граждан имеют право на дополнительные выплаты к пенсии. Если заявитель подает неполный пакет документов, Пенсионный фонд обязательно сообщит об этом, после чего человек имеет до трех месяцев, чтобы донести недостающие справки. Это право закреплено Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Надбавки назначаются лицам, которые в свое время пострадали от политических или религиозных преследований: их незаконно заключали или принудительно направляли в психиатрические больницы по решению внесудебных органов. Также на доплату могут претендовать признанные борцы за независимость Украины в ХХ веке.

Фактически такие выплаты приравниваются к пенсиям за особые заслуги перед государством, однако выплачиваются как надбавка к основной пенсии. Максимальный размер доплаты может достигать 4200 гривен.

Назначение осуществляется с момента обращения или с даты, когда возникло право на получение выплаты, если с того времени прошло не более одного года. Днем подачи считается дата регистрации заявления с документами, а в случае отправки по почте, дата почтового штемпеля.

Если же определенных документов не хватает, Пенсионный фонд направляет уведомление, и у заявителя есть три месяца для их представления.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

