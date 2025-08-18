Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

Новая система будет действовать параллельно с существующей, позволяя украинцам получать две пенсии.

Как получить две пенсии / Коллаж: Главред, фото: pexels

Главное:

В Украине скоро появится вторая пенсия

Правительство обещает масштабную социальную реформу

В Украине готовят серьезные изменения в сфере социального обеспечения. Одним из ключевых нововведений станет введение второй пенсии, а также модернизация правил предоставления различных социальных выплат. Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что в течение ближайших ста дней правительство представит новую пенсионную реформу.

Она будет предусматривать создание накопительной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. Это означает, что граждане будут получать сразу две пенсии.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Согласно плану, накопительная пенсия будет формироваться с помощью личных счетов, куда будут поступать взносы для будущих выплат. Солидарная система в то же время станет более зависимой от размера и продолжительности уплаченных взносов.

Кроме того, реформа включает другие изменения в социальной политике:

введение профессиональных пенсий для отдельных специальностей;

новые подходы к расчету прожиточного минимума и соцпомощи;

повышение пособия при рождении ребенка;

создание "единого окна" для переселенцев;

изменение принципов поддержки людей с инвалидностью - в зависимости от степени утраты трудоспособности, а не формальной группы.

Также планируется принятие Социального кодекса, который объединит в одном документе все нормы по социальным выплатам и льготам.

Пока детали относительно размеров выплат правительство не разглашает, поскольку реформа проходит согласование в парламенте и Кабмине. Ожидается, что накопительная пенсия станет обязательной после многих лет откладываний.

Напомним, идея двойной пенсионной системы обсуждалась неоднократно, но ее запуск постоянно переносился из-за экономических трудностей и политических факторов.

Выплаты пенсий в Украине - детали

Главред писал, что некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату. Пожилым людям добавят к пенсии до 944 грн ежемесячно.

Кроме этого, украинцы теперь могут сами влиять на размер своей будущей пенсии. Благодаря новым изменениям в законодательстве, появилось больше возможностей, чтобы гибко подойти к этому вопросу.

Кроме того, некоторые пенсионеры в августе получат дополнительные выплаты. В зависимости от категории, к основной пенсии будет добавлено от 450 до 3100 гривен.

О персоне: Денис Улютин Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) - украинский государственный служащий. С 2025 года - Министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем Министра финансов Украины, пишет Википедия. Начинал свой карьерный путь с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины. С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины. С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года. С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины. С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя Министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.

