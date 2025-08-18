Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

Главное:
- В Украине скоро появится вторая пенсия
- Правительство обещает масштабную социальную реформу
В Украине готовят серьезные изменения в сфере социального обеспечения. Одним из ключевых нововведений станет введение второй пенсии, а также модернизация правил предоставления различных социальных выплат. Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что в течение ближайших ста дней правительство представит новую пенсионную реформу.
Она будет предусматривать создание накопительной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. Это означает, что граждане будут получать сразу две пенсии.
Согласно плану, накопительная пенсия будет формироваться с помощью личных счетов, куда будут поступать взносы для будущих выплат. Солидарная система в то же время станет более зависимой от размера и продолжительности уплаченных взносов.
Кроме того, реформа включает другие изменения в социальной политике:
- введение профессиональных пенсий для отдельных специальностей;
- новые подходы к расчету прожиточного минимума и соцпомощи;
- повышение пособия при рождении ребенка;
- создание "единого окна" для переселенцев;
- изменение принципов поддержки людей с инвалидностью - в зависимости от степени утраты трудоспособности, а не формальной группы.
- Также планируется принятие Социального кодекса, который объединит в одном документе все нормы по социальным выплатам и льготам.
Пока детали относительно размеров выплат правительство не разглашает, поскольку реформа проходит согласование в парламенте и Кабмине. Ожидается, что накопительная пенсия станет обязательной после многих лет откладываний.
Напомним, идея двойной пенсионной системы обсуждалась неоднократно, но ее запуск постоянно переносился из-за экономических трудностей и политических факторов.
Выплаты пенсий в Украине - детали
Главред писал, что некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату. Пожилым людям добавят к пенсии до 944 грн ежемесячно.
Кроме этого, украинцы теперь могут сами влиять на размер своей будущей пенсии. Благодаря новым изменениям в законодательстве, появилось больше возможностей, чтобы гибко подойти к этому вопросу.
Кроме того, некоторые пенсионеры в августе получат дополнительные выплаты. В зависимости от категории, к основной пенсии будет добавлено от 450 до 3100 гривен.
О персоне: Денис Улютин
Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) - украинский государственный служащий. С 2025 года - Министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем Министра финансов Украины, пишет Википедия.
Начинал свой карьерный путь с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины.
С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины.
С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года.
С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины.
С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя Министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.
