У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

Даяна Швец
18 августа 2025, 14:41
Сийярто заявил, что Украина и Брюссель якобы пытаются втянуть Венгрию в войну.
У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала
Венгрия снова обвиняет Украину / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Главное:

  • Сийярто заявил о проблемах с поставками нефти "из-за действий Украины"
  • МИД Венгрии обвинил Украину в остановке поставок нефти в Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова публично обвинил Украину в нападении на нефтепровод, из-за чего, по его словам, были приостановлены поставки нефти – теперь Будапешт угрожает Киеву отключением света. Об этом дипломат написал в Facebook

В своей заметке 18 августа Сийярто отметил: "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

Он не уточнил, о каком именно трубопроводе идет речь, однако предположительно речь касается магистрали "Дружба" - главного канала транспортировки российской нефти Urals, которая обеспечивает более половины потребностей Венгрии в импорте.

нефтепровод
​ Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред ​

На прошлой неделе венгерский министр уже заявлял, что Украина якобы нанесла удар по "важной распределительной станции" этого же нефтепровода в Брянской области РФ.

"Это последнее нападение на нашу энергетическую безопасность является возмутительным и неприемлемым!" - подчеркнул глава венгерского МИД 18 августа.

Он также процитировал заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который сообщил, что российские специалисты работают над "скорейшим восстановлением трансформаторной станции", которая является ключевой для работы нефтепровода. При этом Сийярто отметил, что сроки возобновления поставок остаются неизвестными.

"Напоследок напоминаем украинским политикам: электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины", - добавил он.

По его словам, война России против Украины "не является войной Венгрии", и страна стремится оставаться в стороне до тех пор, пока у власти находится правительство Виктора Орбана.

К слову, глава МИД Украины Андрей Сибига уже ответил на заявления Сийярто.

"Петер, именно россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что москва - ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от россии. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете отправлять свои жалобы и угрозы своим друзьям в москве", - сказал он.

Отношения между Венгрией и Украиной

Недавно Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине. Она стала единственной страна ЕС, которая не поддержала начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Из-за этого официального решения не приняли, ведь для этого нужно единодушное согласие всех 27 стран-членов.

Как писал Главред, недавно Орбан провалил в Венгрии скандальную инициативу против Украины. Так называемый "национальный опрос" по вступлению Украины в ЕС, инициированный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, потерпел неудачу. Лишь 3-7% венгров приняли участие в заполнении бюллетеней.

Также рассказывалось, что Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ. Однако нюанс заключается в том, что для лояльных Кремлю правительств Россия часто предоставляет политические скидки, говорит экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон.

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Об условиях Путина, которые страшнее "Орешника"мнение

08:09

Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

