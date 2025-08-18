Степь словно покрылась сединой: украинские поля "захватило" редкое растение

Речь идет о редком степном растении, некоторые виды которого занесены в Красную книгу Украины.

https://glavred.info/life/step-slovno-pokrylas-sedinoy-ukrainskie-polya-zahvatilo-redkoe-rastenie-10690565.html Ссылка скопирована

Украину захватил ковыль / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия, фейсбук Днепр - это Украина - Anatoly Salnik

Коротко:

На Днепропетровщине расширились заросли редкого степного растения

Редкое растение образовало "серебряные волны" над украинской степью

В Днепропетровской области заметили необычное явление - значительное расширение территории, где растет редкое степное растение. Местами его стебли поднимаются выше одного метра. Фото этого феномена было опубликовано в сообществе "Днепр - это Украина" в Facebook.

В течение последнего года заросли этого растения стали еще больше, формируя удивительный пейзаж из нежных серебристых нитей, которые колышутся на ветру, напоминая волны.

видео дня

Что известно о растении ковыль?

Речь идет о ковыле - многолетней траве из семейства тонконоговых. Он отличается изящной красотой и шелковистыми остями. В период цветения ковыль образует плотные пучки длинных и тонких листьев, а во время созревания украшается волосистыми остями, которые создают эффект "серебряной дымки" над степью.

Взрослые растения достигают от 60 см и даже более метра, образуя ветряные "волны" в степи. Именно такие впечатляющие пейзажи сейчас можно увидеть на Днепропетровщине. По наблюдениям, за последний год площадь распространения ковыля здесь значительно увеличилась, что свидетельствует о благоприятных условиях для его восстановления.

Ковыль распространен в степных и полупустынных регионах Евразии - от Украины и России до Монголии и Китая. В украинской культуре он символизирует степь, его образ часто присутствует в народных песнях и легендах. В то же время многие виды этого растения занесены в Красную книгу Украины, ведь его естественные места обитания уменьшаются из-за вспашки земель и выпаса скота.

Какие еще интересные явления заметили в Украине - что известно

Главред писал, что на Украину вернулся хищник. Он жил здесь еще во времена Запорожской Сечи. Это стало возможным благодаря изменениям после осушения Каховского водохранилища, что создало идеальные условия для жизни животных.

Эксперты предупреждают, что после саранчи Украину атакует новый вредитель. Массовое нашествие вызвано чрезмерным размножением тлей, чему способствовала влажная погода весной.

Орнитолог Василий Костюшин предупредил, что в города Украины теперь залетает хищная опасная птица. Крылатые охотятся в городах на голубей и воробьев, потому что те скапливаются там, где люди оставляют пищу, например зерно или крошки.

Больше интересных новостей:

Об источнике: "Днепр - это Украина" "Днепр - это Украина" - частная группа, которая служит для обсуждения событий и новостей, связанных с городом Днепр и Украиной. Публикации включают новости, исторические факты, культурные мероприятия и патриотические материалы. Она публикует различные форматы контента - от коротких видео до новостных и культурных материалов, акцентируя внимание на самом важном в жизни региона и страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред