Разводили и сбрасывали с самолетов: после саранчи Украину атакует новый вредитель

Причиной нашествия является естественная реакция на всплеск численности тлей, который произошел из-за влажной весны.

В Украине заметили нашествие новых жучков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Почему в Украине резко возросло количество божьих коровок

Как новое нашествие связано с тлей

В Украине в этом году наряду с нашествием саранчи зафиксировали и массовое появление божьих коровок, которые обычно считаются безвредными насекомыми. Об этом рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим в комментарии "Телеграфу".

По его словам, подобные вспышки численности насекомых всегда имеют объяснение или погодные условия, или естественный баланс между хищником и жертвой.

Ученый уточнил, что периодические "нашествия" божьих коровок в Украине не новое явление. Эти насекомые являются местным видом и в отличие от саранчи вреда не наносят.

Халаим объяснил, что в этом году увеличение их количества напрямую связано с массовым размножением тлей. Влажная весна создала идеальные условия для этих вредителей, поэтому их численность резко возросла.

Поскольку божьи коровки питаются именно тлями, природа отреагировала соответствующим ростом популяции этих полезных жуков.

"Это типичный механизм "хищник-жертва", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что когда-то божьих коровок даже специально разводили и распространяли с самолетов для уничтожения вредителей. Теперь же природа самостоятельно уравновешивает ситуацию.

Нашествие саранчи в Украине - что известно

В Украине этим летом масштабно активизировалась саранча. Специалисты объясняли, что делать в случае ее нашествия .

Главред также рассказывал, что больше всего любит саранча. Эксперты отмечают, что существует ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми.

Ранее эксперты делились советом, что есть один спаситель от саранчи, о котором не подумаешь с первого раза - если привлечь одну птицу, урожай будет спасен.

