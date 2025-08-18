"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам Азербайджана

В результате атаки загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры, принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, а также двухэтажное здание.

Уничтожена азербайджанская нефтебаза SOCAR / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Что случилось:

РФ нанесла повторный удар по азербайджанской SOCAR в Украине

Было уничтожено 17 резервуаров, насосная станция и другие помещения

Также были поражены терминал "Новой почты", двухэтажное здание, поезд

Российские ударные дроны снова атаковали Одессу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Дроны РФ снова атаковали Одессу

По его словам, в результате вражеской атаки загорелся объект энергетической инфраструктуры азербайджанской компании SOCAR, расположенный в пригороде, а также двухэтажный дом.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар", - написал он.

Кроме этого, по сообщению пресс-службы ГСЧС, в результате вражеского удара пожар распространился не только на автозаправку, но и на терминал компании "Новая почта".

"Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки. Также был пожарный робот и пожарный поезд "Укрзализныци", - рассказали спасатели.

Азербайджанская нефтебаза SOCAR разрушена второй раз за 10 дней

По данным азербайджанского издания Minval, в результате прямого попадания дронов были полностью уничтожены все 17 резервуаров с топливом, насосная станция, операторские и технические помещения терминала. На момент атаки в хранилищах находилось более 16 тысяч кубометров топлива. Сейчас продолжаются восстановительные работы, ущерб уточняется.

Это уже вторая массированная атака на этот объект за последние десять дней. Предыдущий удар российские войска нанесли 8 августа, тогда нефтебаза подверглась частичным разрушениям. Двумя днями ранее обстрелу подверглась и компрессорная станция "Орловка" в Новосельском, через которую Украина получает азербайджанский газ транзитом по Трансбалканскому газопроводу.

Азербайджан пригрозил снятием запрета на поставки оружия Украине

После этих событий президент Азербайджана Ильхам Алиев, по информации издания Azerbaijan's Caliber, начал рассматривать возможность поставки оружия для ВСУ, а также выделил еще 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине.

"Отметим, что российские вооруженные силы начали систематически наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины. Эта ситуация вынуждает Баку принимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к дальнейшему углублению кризиса в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении.

Россияне похвастались ударами по целям Азербайджана в Украине

Информацию об ударе также подтвердили в некоторых пророссийских сообществах. В частности, в посте в Telegram-канале "Тройка" цинично говорилось о том, что был нанесен удар по нефтебазе азербайджанской компании "SOCAR" в Усатово в Одесской области. Авторы паблика с жесткой иронией написали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев "тоже не должен расслабляться".

"Опять ударили по нефтебазе азербайджанской компании "SOCAR" в Усатово Одесской области))) чтобы [президент республики Ильхам] Алиев тоже не расслаблялся)", - говорится в посте телеграм-канала "Тройка" (орфография и пунктуация сохранены).

Тучи над Россией и Азербайджаном сгущаются

Стоит указать, что это уже далеко не первый кризис в отношениях двух стран. После катастрофы самолета AZAL, в которой Алиев обвинил Россию и пригрозил иском, такие заявления звучат явно не на руку Кремлю.

Азербайджан настаивает на справедливости, наказании виновных, а также на полной прозрачности и извинениях за совершенную трагедию.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау - ред.), лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - сказал Алиев.

Удар РФ по Украине 18 августа - последние новости

Как писал Главред, сегодня, 18 августа, российские войска нанесли удар по Украине баллистическими ракетами. В Харькове, Сумах и Павлограде прогремели мощные взрывы.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в понедельник утром российская армия обстреляла Запорожье. К сожалению, уже известно о четырех пострадавших.

Кроме этого, российские войска атаковали Харьков дронами. Один из беспилотников попал в жилой дом, что привело к пожару. В результате атаки 17 человек получили ранения, в том числе шестеро детей. Также есть жертвы, среди которых годовалый ребенок.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

