Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Юрий Берендий
18 августа 2025, 13:04
РФ сознательно пытается сохранить условия для затягивания войны и будущей оккупации Украины, блокируя предоставление гарантий безопасности, отметил Коваленко.
Москва хочет затянуть войну и обмануть Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем сказал Коваленко:

  • Россия пытается сохранить свое влияние в Украине
  • Путин стремится к затягиванию войны

Россия пытается сохранить условия для продолжения войны и дальнейшей оккупации Украины, поэтому выступает против предоставления нашему государству реальных гарантий безопасности, стремясь подменить их собственными выгодными предложениями. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он также подчеркнул, что Кремль стремится удержать влияние своей церкви и языка как инструментов дальнейшего поглощения Украины политическими или военными методами.

"Президент Украины сейчас делает все, чтобы в будущем у России не было возможностей воспользоваться чем-то для повторения войны. Именно поэтому речь о важности реальных гарантий безопасности, сильной армии, отказе от уступок. И членство в ЕС - на самом деле, это было бы очень сильно со стороны Европы", - говорится в сообщении.

По словам Коваленко, США заинтересованы в скорейшем завершении войны и активно работают в этом направлении.

Зато Россия хочет или затянуть войну, или взять паузу с возможностью сохранить рычаги влияния на Украину и возобновить агрессию в будущем. При этом, предостерег он, россияне пытаются ввести в заблуждение Дональда Трампа.

"Украина заинтересована в сохранении государства и гарантиях жизни без войны в будущем. Европе также не надо, чтобы война повторилась или расширилась на Балтию. Это если упрощенно. Но даже так получается очень сложная партия", - резюмировал он.

Каковы цели войны России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, реальных переговоров о прекращении огня пока нет, и Путин вряд ли пойдет на такой шаг в ближайшее время, ведь это его главный инструмент давления. Даже если он согласится на перемирие, то обязательно выдвинет дополнительные требования, которые для Украины неприемлемы. Поэтому война, обстрелы городов и атаки на гражданских остаются для него способом воздействия. Об этом рассказал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

По его словам, фактическое прекращение огня означало бы для Путина частичное признание поражения, ведь его целью изначально была не только оккупация части территорий, а установление контроля над всей Украиной. Именно этим объясняется высадка десанта под Киевом в начале вторжения. Следовательно, остановка войны стала бы подтверждением того, что он не смог достичь своей главной цели.

"Россия давно избегает темы прекращения огня. Им это не нужно. Но они понимают, что формально прекращение огня можно подать как завершение войны - это удовлетворит Трампа. Путин хочет "продать" это как нечто ценное, за что хочет получить что-то серьезное - например, не столько отмену санкций, а гарантии возвращения Украины в российскую орбиту", - указывает он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу в Белом доме с главой США Дональдом Трампом. Этот визит считают одним из ключевых событий его каденции, ведь он открывает возможность обновить отношения с американским лидером, добиться справедливого завершения войны с Россией и получить от Вашингтона гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Накануне переговоров с Зеленским в Вашингтоне Дональд Трамп сделал заявление относительно войны в Украине.

Также, в Украине могут быть развернуты силы сдерживания. Как сообщает сайт правительства Великобритании, союзники в рамках "Коалиции желающих" планируют обсудить дальнейшие шаги мирного урегулирования после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Андрей Коваленко





