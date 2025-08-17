Укр
Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

Ангелина Подвысоцкая
17 августа 2025, 21:21
Украину могут начать заставлять отказаться от территорий, на которые претендует Путин.
Американский президент Дональд Трамп намекнул на то, каким будет ключевой вопрос на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сделал репост соответствующего поста на свою страницу.

Вероятнее всего Трамп будет уговаривать Зеленского отказаться от украинских территорий, на которые претендует российский диктатор Владимир Путин.

"Украина должна быть готова потерять часть территорий в пользу России, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она и дальше будет терять", — говорится в сообщении Лорейн, которое распространил Трамп.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Во время разговора он подтвердил поддержку идеи Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Зеленский также объявил, что уже в понедельник, 18 августа, прибудет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.

Вместе с Зеленским на саммит в США отправятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Они планируют убедить Трампа не принимать предложений, которые могут означать передачу украинских территорий России, пишет Politico.

Ранее сообщалось, что в Европе еще не определились, присоединятся ли ее лидеры к переговорам Зеленского и Трампа в Вашингтоне. В Германии отметили, что многие европейские политики готовы отправиться в США, если будет принято соответствующее решение.

новості США Володимир Зеленський Дональд Трамп мирні переговори
