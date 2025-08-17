Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

Влиятельные политические фигуры Европы помогут Зеленскому на переговорах с Трампом.

https://glavred.info/war/vmeste-s-zelenskim-k-trampu-poedut-tri-vazhnye-figury-smi-nazvali-glavnuyu-cel-10690412.html Ссылка скопирована

Трампа будут уговаривать, чтобы он не пошел на уступки Путину - Politico / Главред

Кратко:

Рютте, Мелони и Стубб могут отправиться в Вашингтон

Цель – не допустить "засады" для Зеленского

Трампа будут пытаться убедить не соглашаться на "условия" Путина

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским к главе Белого дома Дональду Трампу на саммит в Вашингтон отправятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Они попытаются убедить Трампа не соглашаться неприемлемые для Киева "условия" в виде так называемой передачи украинских территорий агрессору России.

Европа не хочет повторения "засады" для Зеленского

В материале Politico говорится, что Рютте, Мелони и Стубб 18 августа отправятся в США, чтобы укрепить позиции Зеленского и избежать повторения февральского конфликта в Белом доме. Европа не хочет повторения "засады" для президента Украины, которая может разрушить отношения между Зеленским и Трампом.

видео дня

"Фавориты Трампа"

Как утверждают журналисты, президент Финляндии Александр Стубб – один из любимых собеседников Трампа. Ожидается, что он поможет предотвратить конфликты и убедить президента США включить Европу в переговоры.

Еще один потенциальный участник встречи – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте – выстроил тесные отношения с Трампом.

По данным газеты Il Fatto quotidiano, планирует поездку на переговоры и премьер Италии Джорджа Мелони.

О чем Европа попросит Трампа

Европейцы попытаются убедить Трампа, чтобы он не соглашался на неприемлемые для Украины условия.

"Европа и Украина считают понедельничный саммит в Вашингтоне ключевым, чтобы убедить Трампа не соглашаться на неприемлемые для Киева условия, в частности о передаче России украинских территорий, которые Москва лишь частично контролирует", - написали в Politico со ссылкой на своих собеседников.

Что беспокоит Европу

Аналитики обеспокоены, что визит Зеленского будет не таким дружественным, как встреча Трампа и Путина.

"Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, ведь Трамп, похоже, принял значительную часть аргументов Путина", - предположил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.

По мнению аналитика, саммит Трампа и Путина – не катастрофа, но "европейцы определенно обеспокоены направлением, в котором все движется". Поэтому союзники Украины в Европе будут пытаться избежать "драматических" событий во время визита Зеленского.

Европейские чиновники, по мнению журналистов, вздохнули с облегчением ввиду того, что Трамп все-таки не заключил с Путиным никакого "соглашения". Однако они разочарованы снятием с повестки вопроса о вторичных санкциях США против покупателей российской нефти.

Последствия встречи Трампа и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 18 августа в Белом доме. По словам Зеленского, нужно провести переговоры, чтобы понять, какие шаги следует предпринять для мира в Украине.

Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине от Соединенных Штатов, пишут журналисты The Wall Street Journal. По их данным, Трамп заявил европейцам, что Путин собирается продолжать войну.

Путин заявил о своих "условиях" для завершения войны, пишет Reuters. Среди них отсутствие прекращение огня до достижения мирного соглашения, так называемый вывод Сил обороны из Донбасса, невступление Украины в НАТО и официальный статус русского языка.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред