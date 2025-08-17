Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

Кратко:
- Рютте, Мелони и Стубб могут отправиться в Вашингтон
- Цель – не допустить "засады" для Зеленского
- Трампа будут пытаться убедить не соглашаться на "условия" Путина
Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским к главе Белого дома Дональду Трампу на саммит в Вашингтон отправятся генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Они попытаются убедить Трампа не соглашаться неприемлемые для Киева "условия" в виде так называемой передачи украинских территорий агрессору России.
Европа не хочет повторения "засады" для Зеленского
В материале Politico говорится, что Рютте, Мелони и Стубб 18 августа отправятся в США, чтобы укрепить позиции Зеленского и избежать повторения февральского конфликта в Белом доме. Европа не хочет повторения "засады" для президента Украины, которая может разрушить отношения между Зеленским и Трампом.
"Фавориты Трампа"
Как утверждают журналисты, президент Финляндии Александр Стубб – один из любимых собеседников Трампа. Ожидается, что он поможет предотвратить конфликты и убедить президента США включить Европу в переговоры.
Еще один потенциальный участник встречи – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте – выстроил тесные отношения с Трампом.
По данным газеты Il Fatto quotidiano, планирует поездку на переговоры и премьер Италии Джорджа Мелони.
О чем Европа попросит Трампа
Европейцы попытаются убедить Трампа, чтобы он не соглашался на неприемлемые для Украины условия.
"Европа и Украина считают понедельничный саммит в Вашингтоне ключевым, чтобы убедить Трампа не соглашаться на неприемлемые для Киева условия, в частности о передаче России украинских территорий, которые Москва лишь частично контролирует", - написали в Politico со ссылкой на своих собеседников.
Что беспокоит Европу
Аналитики обеспокоены, что визит Зеленского будет не таким дружественным, как встреча Трампа и Путина.
"Очевидно, что результаты саммита на Аляске вызвали беспокойство в Европе, ведь Трамп, похоже, принял значительную часть аргументов Путина", - предположил сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.
По мнению аналитика, саммит Трампа и Путина – не катастрофа, но "европейцы определенно обеспокоены направлением, в котором все движется". Поэтому союзники Украины в Европе будут пытаться избежать "драматических" событий во время визита Зеленского.
Европейские чиновники, по мнению журналистов, вздохнули с облегчением ввиду того, что Трамп все-таки не заключил с Путиным никакого "соглашения". Однако они разочарованы снятием с повестки вопроса о вторичных санкциях США против покупателей российской нефти.
Последствия встречи Трампа и Путина – новости по теме:
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 18 августа в Белом доме. По словам Зеленского, нужно провести переговоры, чтобы понять, какие шаги следует предпринять для мира в Украине.
Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине от Соединенных Штатов, пишут журналисты The Wall Street Journal. По их данным, Трамп заявил европейцам, что Путин собирается продолжать войну.
Путин заявил о своих "условиях" для завершения войны, пишет Reuters. Среди них отсутствие прекращение огня до достижения мирного соглашения, так называемый вывод Сил обороны из Донбасса, невступление Украины в НАТО и официальный статус русского языка.
Другие новости:
- Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату
- Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали
- Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампа
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред