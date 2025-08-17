Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

Так называемое предложение Путина исключает прекращение огня до достижения мирного соглашения.

Путин "мечтает", чтобы Украина вышла из Донбасса - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное:

Путин "выдвинул" ультимативные требования Украине

Путин якобы готов к заморозке войны

Возможно, это еще не все "хотелки" Кремля

Условия страны-оккупанта России, которые глава Кремля Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, предусматривают ряд глобальных "уступок" со стороны Украины. Речь идет о "требованиях" полностью вывести войска из Донбасса, предоставить русском языку статус официального, невступлении в НАТО и других "хотелках" Кремля.

В своем материале журналисты Reuters пишут, что их информация базируется на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, поэтому сведения могут не отображать всей картины ситуации.

Путин "требует" от Украины вывести войска из Донбасса

"Предложение" Путина исключает прекращение огня до мирного соглашения.

Кремль выдвигает "требование", согласно которому Украина якобы полностью должна вывести войска из Донецкой и Луганской областей. В обмен россияне, мол, заморозят линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Что может "вернуть" Россия

Также РФ, дескать, готова была вернуть Украине территории, оккупированные в Харьковской и Сумской областях.

Вопрос оккупированного Крыма

Кроме того, Путин "стремился" к как минимум признанию так называемого суверенитета Кремля над оккупированным Крымом. Однако непонятно, что под этим подразумевается: признание со стороны США или всего коллективного Запада и Украиной.

Санкции против России

Также журналисты утверждают, что Путин будет "ожидать" отмены хотя бы части санкций против РФ.

НАТО

Кремль по-прежнему пытается добиться запрета на вступление Украины в НАТО. Однако Путин, возможно, "был открыт" для получений Украиной неких гарантий безопасности, пишут журналисты.

Русский язык

Путин "потребовал" официального статуса русского языка в некоторой части или по всей Украине.

Реакция Трампа на "требования" Путина – новости:

Как сообщал Главред, журналисты The New York Times написали, что Трамп после переговоров с Путиным предлагает "отдать" России неоккупированные территории в обмен на прекращение войны. Взамен Путин якобы пообещал заморозку войны и "письменные обязательства" не нападать на Украину или Европу.

Зеленский должен согласиться на "сделку" с РФ, считает Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон и Москва "достигли прогресса" и теперь все зависит от президента Украины.

Путин намерен продолжить войну, сказал Трамп европейским лидерам после встречи на Аляске. Журналисты The Wall Street Journal написали, что в риторике Трампа появился сдвиг, а США готовы дать гарантии безопасности Украине.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

