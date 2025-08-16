Укр
Путин выдвинул новые требования для прекращения войны: СМИ узнали реакцию Трампа

Алексей Тесля
16 августа 2025, 19:10
Владимир Путин хочет, чтобы Вашингтон признал оккупированные территории частью России.
Трамп, Путин
Стали известны подробности переговоров на Аляске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Путин хочет, чтобы Вашингтон признал оккупированные территории частью РФ
  • Среди требований Путина - "защита русского языка и церквей в Украине"
  • Трамп предпочитает отдать России неоккупированные украинские территории

Во время саммита на Аляске президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина последний предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на отход Украины из Донецкой области.

"Источник, ознакомленный с переговорами Трампа с Путиным, сообщил, что российский президент предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на уход Украины из Донецка - требование, которое Украина вряд ли примет", - написал в соцсети Х корреспондент Axios Барак Равид.

видео дня

Кроме того, по его данным, глава Кремля обратился к США с просьбой по Украине. Он хочет, чтобы Вашингтон признал оккупированные территории частью России.

Как пишет издание The New York Times, среди требований Путина есть "защита русского языка и церквей в Украине".

В частности, диктатор РФ требует, чтобы русский стал официальным языком в Украине, и добивается "безопасности" для филиала РПЦ в Украине – УПЦ МП.

В свою очередь после встречи с Путиным президент США Трамп сообщил европейским лидерам, что теперь он предпочитает отдать России неоккупированные украинские территории, чтобы положить конец боевым действиям, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, Трамп сказал европейским лидерам, что, по его мнению, можно быстро договориться о мире, если Зеленский согласится отдать России остальной Донбасс, даже те территории, которые не оккупированы российскими войсками.

"Взамен Путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины по текущим линиям фронта и письменное обещание не нападать на Украину или любую европейскую страну", - говорится в сообщении со ссылкой на слова двух высокопоставленных европейских чиновников, которые были проинформированы о разговоре.

По информации, шаги американского президента были холодно восприняты в Европе, где лидеры неоднократно видели, как Трамп менял свою позицию по Украине после разговоров с Путиным.

Во время телефонного разговора Трамп не упоминал о введении дополнительных санкций или экономическом давлении на Россию, сообщили чиновники. Но европейские лидеры подчеркнули, что они будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию, пока не прекратятся убийства, сказал один из чиновников.

Саммит на Аляске: мнение эксперта

Глава Института свободной России Александр Морозов дал оценку результатам встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина — которая состоялась на Аляске.

По его словам, это стало очевидным провалом всей шестимесячной дипломатической инициативы США, направленной на достижение прекращения огня. При этом, как отметил эксперт, термин "прекращение огня" вообще не прозвучал ни на пресс-конференции, ни в заявлениях представителей американской стороны, что вызывает удивление. Тем более, что Кремль также никак не упомянул об этом, что выглядит особенно странно.

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Путин выдвинул наглое требование. Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Напомним, ранее дочь Келлога раскритиковала почести для Путина на Аляске. Дочь Кита Келлога считает "ужасным решением" то, что дорожку перед диктатором расстилали именно военные в форме.

Читайте также:

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры о прекращении огня Переговоры на Аляске
