Путин выдвинул наглое требование: СМИ узнали детали переговоров с Трампом

Алексей Тесля
16 августа 2025, 16:15
Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.
Трамп, Путин
Появились детали переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Главное:

  • Путин настаивает, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом
  • На усмотрение самой Украины — как поступать со своей территорией

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему настаивает, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в телефонном разговоре с европейскими союзниками Трамп подчеркнул: на усмотрение самой Украины — как поступать со своей территорией.

Вместе с тем подчеркивается, что позиция Путина остаётся прежней — он продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Саммит Трампа с Путиным: мнение эксперта

Согласие Москвы на организацию личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом говорит о стремлении России найти способ выхода из сложившейся ситуации.

Как отметил руководитель Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко, у Москвы и Вашингтона совершенно разные мотивы и цели по поводу этой встречи.

По мнению эксперта, на данный момент российская экономика может столкнуться с серьезными трудностями из-за возможного введения вторичных санкций и увеличения пошлин на продукцию стран, сотрудничающих с РФ.

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Ранее Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ. Трамп оценил переговоры с Путиным как положительные, поэтому он пока что хочет отложить введение более жестких ограничений для РФ.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Напомним, ранее дочь Келлога раскритиковала почести для Путина на Аляске. Дочь Кита Келлога считает "ужасным решением" то, что дорожку перед диктатором расстилали именно военные в форме.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Дональд Трамп Путин новости Переговоры о прекращении огня
