Путин выдвинул наглое требование: СМИ узнали детали переговоров с Трампом

Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Появились детали переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Главное:

Путин настаивает, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом

На усмотрение самой Украины — как поступать со своей территорией

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему настаивает, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в телефонном разговоре с европейскими союзниками Трамп подчеркнул: на усмотрение самой Украины — как поступать со своей территорией.

Вместе с тем подчеркивается, что позиция Путина остаётся прежней — он продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Саммит Трампа с Путиным: мнение эксперта

Согласие Москвы на организацию личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом говорит о стремлении России найти способ выхода из сложившейся ситуации.

Как отметил руководитель Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко, у Москвы и Вашингтона совершенно разные мотивы и цели по поводу этой встречи.

По мнению эксперта, на данный момент российская экономика может столкнуться с серьезными трудностями из-за возможного введения вторичных санкций и увеличения пошлин на продукцию стран, сотрудничающих с РФ.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

