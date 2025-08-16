Шок и полное фиаско Трампа: назван главный провал саммита на Аляске

Саммит на Аляске стал драматичным провалом всей шестимесячной американской инициативы, считает Александр Морозов.

https://glavred.info/world/shok-i-polnoe-fiasko-trampa-nazvan-glavnyy-proval-sammita-na-alyaske-10690331.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Важное из заявлений Морозова:

Саммит стал провалом всей шестимесячной американской инициативы

У Трампа еще в феврале была конкретная идея, которую отверг Путин

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов прокомментировал итоги саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

"Это довольно драматичный провал всей шестимесячной американской инициативы по попытке добиться прекращения огня. Причем само слово "прекращение огня", независимо от формы и условий, вообще не прозвучало ни на пресс-конференции, ни в других заявлениях американской стороны. Тем более, что об этом ничего не упоминает Кремль, что странно", - заявил он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что у Трампа еще в феврале была конкретная идея — прекращение огня без предварительных условий, а Кремль эту инициативу непрерывно торпедировал.

"Позиция Путина была ясна. Поэтому многие спрашивали себя: а в чем тогда смысл встречи на Аляске?", - задается он вопросом.

Аналитик отмечает, что то, что произошло на Аляске, вызывает не просто разочарование, а своего рода шок.

"Потому что весь формат встречи на высшем уровне выглядел как слом традиций международных отношений и мировой дипломатии. На это обращают большое внимание, потому что: во-первых, Трамп принял Путина с невообразимыми почестями для такой ситуации; во-вторых, встреча проходила не на территории третьей страны, а в США, причем на военной базе; в-третьих, многочисленные жесты Трампа показывали, что он крайне доволен этой встречей", - указал он.

Морозов добавил, что все это могло создать впечатление, что "состоятся шестичасовые переговоры с конкретным результатом, который будет оглашен. Но ничего этого не произошло".

Прекращение огня: мнение эксперта

В интервью Главреду политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук отметил, что Путин вряд ли быстро согласится на прекращение огня, поскольку это его главный инструмент давления. Даже если он и выразит готовность к этому, то, скорее всего, выдвинет дополнительные условия, например, потребует гарантий по защите русского языка, православной церкви или представительства в украинском правительстве. Разумеется, такие требования будут отвергнуты.

Таким образом, продолжение боевых действий, обстрелы и атаки на мирное население остаются для него единственным способом сохранить влияние и оказывать давление. Согласие на перемирие для Путина будет означать, пусть и частичное, признание своего поражения.

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Путин выдвинул наглое требование. Позиция РФ остаётся прежней — она продолжает требовать выхода Украины с Донбасса.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Напомним, ранее дочь Келлога раскритиковала почести для Путина на Аляске. Дочь Кита Келлога считает "ужасным решением" то, что дорожку перед диктатором расстилали именно военные в форме.

Читайте также:

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред