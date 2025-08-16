Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

Трамп рассказал украинскому президенту, о чем он говорил с Путиным. Скоро Зеленский отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-pogovoril-s-trampom-i-nazval-datu-vstrechi-s-nim-v-ssha-vse-detali-10690226.html Ссылка скопирована

Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Трамп рассказал украинскому президенту, о чем говорил с Путиным

Зеленский заявил, что через несколько дней летит в Вашингтон на встречу с президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом утром в субботу, 16 августа.

Зеленский сообщил, что сначала они поговорили с Трампом один на один, а затем к разговору также присоединились европейские лидеры. В целом весь разговор длился более полутора часов, из которых примерно час лидеры Украины и США говорили один на один.

видео дня

"Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации", - сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина поддерживает предложение американского президента о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Зеленский отметил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

Также он анонсировал свой визит в Вашингтон, где встретится с Трампом. Этот визит состоится уже в понедельник, 18 августа.

"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул: важно, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.

"Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает", - добавил Зеленский.

Кто из европейских лидеров участвовал в разговоре с Зеленским и Трампом

Издание "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий пресс-службы Еврокомиссии пишет, что, кроме Зеленского, в разговоре с Трампом также участвовали:

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

президент Франции Эмманюэль Макрон,

канцлер Германии Фридрих Мерц,

президент Финляндии Александер Стубб,

президент Польши Кароль Навроцкий,

премьер Британии Кир Стармер.

Также участвовали в разговоре генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Напомним, переговоры Трампа и Путина закончились. Главред подробно рассказал, что говорили об Украине и о чем договорились президент США и российский диктатор. Первая за четыре года личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске завершилась без окончательных решений по войне РФ против Украины.

Как сообщал Главред, стало известно, что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом. После переговоров Трампом, президент РФ Путин заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности для Украины и пути завершения войны.

Также Трамп сделал громкое заявление после встречи с Путиным и сказал, что Зеленский должен согласиться на сделку с РФ. Президент США говорит, что во время встречи с диктатором РФ был достигнут прогресс по урегулированию войны, но теперь все зависит от Зеленского.

Ранее также сообщалось, что Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным - в FT описали "странную ситуацию". В окружении Зеленского до сих пор ждут звонка Трампа и считают эту ситуацию странной.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред