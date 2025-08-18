Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"

Константин Оборин с позывным "Камикадзе" организовывал оборону Одессы и даже создал летную эскадрилью.

На фронте погиб Константин Оборин / Колаж: Главред, фото семьи Обориных

На фронте погиб полковник Константин Оборин с позывным "Камикадзе". Он погиб на Днепропетровщине в результате ракетного удара. Константин был любящим многодетным отцом и дедушкой. Об этом рассказали Главреду дочь Полина Оборина и жена Кристина Оборина.

Константин Оборин выбрал позывной в честь дедушки

Военное дело - это настоящая традиция в семье Обориных. Дедушка Константина (тоже Константин Оборин) воевал во время Второй мировой войны. Он был пилотом и героически погиб, направив свой самолет в сторону самолета врага. Прямо в воздухе он уничтожил врага, но потеряв собственную жизнь, как камикадзе. Именно поэтому он выбрал такой позывной.

"В честь дедушки установлен где-то памятник. Он каждый год приносил к нему цветы, собирались военные и другие. Он героически погиб. Его папу звали Виктор Константинович. Он тоже был военным связистом", - рассказывает Кристина.

Константин Оборин сам решил связать свою жизнь с военным делом. Он пошел учиться в военное училище. В 23 года его отправили в Афганистан, где он два года прослужил в самой горячей точке. Там он получил серьезное ранение, из-за которого получил инвалидность.

Константин Оборин / фото семьи Обориных

После возвращения домой в Украине произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Он был в группе первых военных, которых направили ликвидировать последствия катастрофы.

Константин Оборин / фото семьи Обориных

Война в Украине

Константин Оборин уже был на военной пенсии, когда началась война на Донбассе. Он чувствовал, что должен вернуться на фронт и защищать свою землю. Тогда же он героически спас пленных украинских военных из города Донецк и его окрестностей.

"Он был настоящим мужчиной. Он был абсолютно бесстрашным. Он поехал на Донбасс, поднимал там все связи. Он выводил оттуда пленных и в прямом смысле под обстрелами ехал. Пули летели мимо колес, но он ехал. Он вернул домой 29 пленных", - рассказывает его жена.

Он вернулся в Одессу, где продолжил свое любимое дело - парашютный спорт. Константин был президентом аэроклуба Одессы. Он совершил почти 5000 прыжков с парашютом и установил шесть национальных рекордов по парашютному спорту. Однако тогда он получил очень серьезную травму - разрыв коленных связок. Ему делали операцию, вставили протез, а дальше была сложная реабилитация.

"Пока он выздоравливал, он был лежачий, не мог ничего делать", - вспоминает жена.

Но когда началось полномасштабное вторжение, "Камикадзе" снова пошел защищать страну. Однако сделать это было не так легко, ведь ему было 59 лет и его отказывались брать в ряды ВСУ.

"Началось полномасштабное вторжение и он в 4:00 меня разбудил и сказал, что началась война. Дома у него было все снаряжение, военная амуниция, автомат Калашникова. Он собрался за 20 минут и поехал защищать Одессу и сделал очень много. В первые три дня была критическая ситуация. Россияне хотели попасть в Херсон, на следующий день в Николаев, а дальше в Одессу. Никто не был подготовлен, он сам создавал защитные сооружения, на пляжах выкладывал "Осторожно мины". Он сделал все, чтобы не допустить оккупантов в Одессу", - рассказывает Кристина.

Только после этого командование согласилось принять его в ряды ВСУ. Он помог в формировании 126 отдельной бригады ТРО и возглавил разведку по южному направлению. Впоследствии он отправился в Николаев и Херсон. Он был одним из первых, кто вошел в украинский Херсон после освобождения города.

Константин был настоящим педантом. Он не доверял свои дел другим и старался делать все в совершенстве. Его все уговаривали уйти на пенсию, но "Камикадзе" делал все, чтобы продолжить служить Украине.

"Он постоянно пытался продлить срок пребывания на службе. Он инвалид, он хромал, у него был протез и это кроме того, что он пенсионер. Он ездил в Киев и чуть ли не кулаком по столу бахкал, что ему продлили службу еще хотя бы на год", добавляет Кристина.

Константин Оборин даже создал летную эскадрилью и стал ее командиром. Он был также талантливым инженером, постоянно дорабатывал и совершенствовал самолеты.

Полина Оборина - дочь "Камикадзе" - также стала на защиту Одессы в начале полномасштабного вторжения. Тогда она держала все в секрете и не рассказала отцу.

"Я не могла сидеть дома в первые дни войны, я решила, что пойду в тероборону, тем более я хорошо стреляю, благодаря папе, и понимала, что могу пригодиться в обороне Одессы. Когда папа узнал, он приехал к нам на позицию. Он меня так ругал, потому что я ему не сказала", - признается она.

"Камикадзе" развеял прах погибшего воина

В 2022 году под Киевом погиб ученик и друг Константина Оборина. У него остались ребенок и жена. Владислав Бувалкин имел одно желание - чтобы его прах развеяли над родной Одессой. "Камикадзе" не мог поступить иначе. Он выполнил последнюю волю своего ученика, поднялся в небо и развеял прах.

"Бувалкин был парашютистом. Они очень дружили, отец его учил парашютному спорту. Когда Бувалкин погиб под Киевом, для отца это была большая потеря. У него было последнее желание - развеять прах над Одессой. Папа сам взлетел и развеял его прах. Он также был инициатором, чтобы в Одессе переименовали улицу в его честь", - рассказывает Полина Оборина.

Стихи "Камикадзе"

Константин Оборин был не только замечательным человеком, другом, отцом, но и талантливым поэтом. Он писал стихи. Но, к сожалению, некоторые строки оказались пророческими.

"Он писал стихи. После 2022 года он очень мало писал, потому что было некогда. Осталось пару десятков стихов. Сначала он писал на русском языке, потом после начала войны он начал писать на украинском", - рассказывает Полина.

Гибель Константина "Камикадзе" Оборина

Последние несколько месяцев своей жизни Константин Оборин обустраивал эскадрилью на Днепропетровщине. Жена уговаривала его уйти на пенсию и он даже согласился, что уйдет на заслуженный отдых в сентябре 2025 года, тогда ему было бы уже 63 года.

За время его службы у него было 14 "Дней рождения", когда он был на волосок от смерти.

"Мы даже поверили в то, что он бессмертен. Мне кажется, что он и сам в это поверил. Он делал такие невозможные вещи. Мы конечно всегда переживали за него, но знали, что все будет хорошо", - признается дочь.

Жена Константина вспоминает, что чувствовала, будто должно что-то произойти. 18 июля в сторону Одессы летела российская ракета, но внезапно она изменила курс на Днепропетровщину.

"Я как будто что-то почувствовала. В 19:54 18 июля я ему позвонила и сказала, что к нему летит ракета, попросила его идти в укрытие. Он мне отшутился и сказал, что все хорошо. Это были последние секунды, когда я его слышала. Через три минуты эта ракета прилетела. Как только он положил трубку, он сразу погиб", - рассказывает Кристина.

Он чувствовал, что погибнет

Дочь и жена Константина рассказывают, что он никогда не оборачивался, когда ехал из дома на службу - это такой предрассудок. "Камикадзе" всегда был веселый, шутил и подбадривал родных. Однако в тот день все было совсем иначе. Мужчина пообещал жене, что он вернется через 10 дней. Он не дожил до ротации всего 4 дня, а его тело привезли в Одессу ровно в тот день, когда он должен был приехать.

"У него была чуйка. Каждый раз, когда он приезжал в Одессу и возвращался на службу, он никогда не оборачивался и был всегда веселый. Когда я все вспоминаю, я понимаю, он знал, что погибнет. В последний раз он ехал очень грустный и не мог насмотреться на меня. Когда он вышел из дома, он дошел до середины и повернулся ко мне и говорит с серьезным лицом: "Через 10 дней приеду. Иди ко мне, я тебя еще раз обниму". Такое было впервые за 3 года. Кроме того, он мне за два дня до смерти звонил, спрашивал что я делаю, я тогда занималась домашними делами, а он там странно ответил: "Зачем ты это делаешь, меня же нет дома", - вспоминает Кристина.

Странным ей показалось и то, что в последние часы своей жизни Константин как будто не мог наговориться. Тогда он был на службе, а его жена на работе. Родные мужа никогда не отвлекали его звонками и сообщениями, потому что знали, что он очень занят. В день гибели он постоянно звонил любимой, посылал сообщения всем детям.

"За три часа до смерти он нам всем прислал картинку с надписью "Я хочу подарить вам хорошего настроения". В этот день он был сконцентрирован на семье, хотя он так никогда не делал. Он писал и звонил всем. Он как будто не мог с нами наговориться, обменяться впечатлениями, он в этот день делал то, что никогда не делал. Со мной он вообще был весь день на связи, он писал мне каждые 5 минут", - вспоминает Кристина.

После своей гибели он снился своей дочери. Она видела во снах, что он счастлив, ведь занимается своим любимым делом - летает.

Петиция

При жизни Константин Оборин был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и почетным знаком отличия Одесского городского головы - Орденом имени Григория Маразли III степени.

Награды Константина Оборина / фото семьи Обориных

У Константина остались жена и 7 детей. Они просят подписать петицию о присвоении Константину Оборину посмертного звания Героя Украины за его достоинство, верность присяге до последнего вздоха, боевые заслуги и самопожертвование.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

