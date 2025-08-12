Укр
Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Виталий Кирсанов
12 августа 2025, 09:25
Российская ракета попала в столовую лагеря во время обеда.
Не менее 12 иностранных добровольцев погибли в тренировочном лагере
  • После взрыва возник пожар на складе боеприпасов
  • Точные потери пока не разглашаются

Не менее двенадцати иностранных добровольцев погибли в конце июля в результате ракетного удара по тренировочному лагерю около города Кропивницкий. Российская ракета попала в столовую лагеря во время обеда, что привело к одной из самых кровавых атак на иностранных бойцов за время войны. Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на военных, знакомых с инцидентом.

Отмечается, что атака пришлась на время обеда, когда военные, в том числе новые рекруты из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран, находились в столовой. После взрыва возник пожар на складе боеприпасов, что повлекло дальнейшие детонации.

"Американский доброволец из Флориды, пожелавший остаться неназванным, описал атаку как "самый громкий взрыв, который я когда-либо слышал", и рассказал, что видел "по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых". Он также отметил, что сирена воздушной тревоги не сработала, а аптечки не были доступны рядом со столовой", - говорится в сообщении.

Представитель международного легиона украинской военной разведки ГУР Владимир Каминский подтвердил, что расследование продолжается, и точные потери пока не разглашаются.

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил: "Военные на тренировочных площадках должны немедленно реагировать на воздушные тревоги и вражеские дроны". Он добавил, что военные стремятся максимально переместить обучение в укрытые подземные помещения.

"Низкий уровень безопасности в лагере вызвал нарекания среди иностранных солдат. Аналогичные смертоносные удары по тренировочным базам случались и раньше - в Яворове в начале войны 2022 года, а также в прошлом году в Полтаве, где погибло более 50 курсантов и солдат", - пишет издание.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 12 августа российские войска совершили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно об одном погибшем и 11-х раненых разных степеней тяжести.

В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.

6 августа враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области - было отключено 2,5 тыс абонентов. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры в Измаильском районе.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Китайский гороскоп на сегодня 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Китайский гороскоп на сегодня 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастет

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

