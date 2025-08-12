Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Кратко:
- После взрыва возник пожар на складе боеприпасов
- Точные потери пока не разглашаются
Не менее двенадцати иностранных добровольцев погибли в конце июля в результате ракетного удара по тренировочному лагерю около города Кропивницкий. Российская ракета попала в столовую лагеря во время обеда, что привело к одной из самых кровавых атак на иностранных бойцов за время войны. Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на военных, знакомых с инцидентом.
Отмечается, что атака пришлась на время обеда, когда военные, в том числе новые рекруты из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран, находились в столовой. После взрыва возник пожар на складе боеприпасов, что повлекло дальнейшие детонации.
"Американский доброволец из Флориды, пожелавший остаться неназванным, описал атаку как "самый громкий взрыв, который я когда-либо слышал", и рассказал, что видел "по меньшей мере 15 погибших и более 100 раненых". Он также отметил, что сирена воздушной тревоги не сработала, а аптечки не были доступны рядом со столовой", - говорится в сообщении.
Представитель международного легиона украинской военной разведки ГУР Владимир Каминский подтвердил, что расследование продолжается, и точные потери пока не разглашаются.
Командующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил: "Военные на тренировочных площадках должны немедленно реагировать на воздушные тревоги и вражеские дроны". Он добавил, что военные стремятся максимально переместить обучение в укрытые подземные помещения.
"Низкий уровень безопасности в лагере вызвал нарекания среди иностранных солдат. Аналогичные смертоносные удары по тренировочным базам случались и раньше - в Яворове в начале войны 2022 года, а также в прошлом году в Полтаве, где погибло более 50 курсантов и солдат", - пишет издание.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 12 августа российские войска совершили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно об одном погибшем и 11-х раненых разных степеней тяжести.
В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.
6 августа враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области - было отключено 2,5 тыс абонентов. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры в Измаильском районе.
Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
