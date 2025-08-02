Более месяца пробыл на позиции без снабжения: на фронте героически погиб штаб-сержант

Сергей Проценко погиб, выполняя боевые задания в Торецке Донецкой области. У него остались жена и маленький сын.

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На фронте погиб штаб-сержант Сергей Проценко / Коллаж: Главред, фото: Юлия Проценко

Что известно:

На фронте погиб штаб-сержант Сергей Проценко

У Сергея Проценко остались жена и маленький сын

Сергея Проценко застрелил российский снайпер

На фронте погиб штаб-сержант Национальной гвардии Украины Сергей Проценко. Он был отважным воином и делал все, чтобы защитить своих побратимов. Сергею было всего 36 лет. У него остался 9-летний сын Артем. Об этом Главреду рассказала жена погибшего Юлия Проценко.

Сергей Проценко - что о нем известно

Сергей Проценко был родом из города Шостка на Сумщине. Еще в 18 лет решил подписать контракт и посвятить себя службе. Он очень рано потерял родителей и стал настоящим примером для своих младших братьев.

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В 2009 году Сергей учился в Чугуеве, а его будущая жена, которая была родом с Херсонской области, училась в Харькове. Там они и познакомились. Сергей всегда был надежным плечом для своих родных, друзей и знакомых. Он всегда мог прийти на помощь.

Вскоре у Сергея и Юлии родился сын Артем. Мужчина пытался уберечь любимую жену и сына от всего мира и всех проблем.

На фронте погиб штаб-сержант Сергей Проценко / фото: Юлия Проценко

Полномасштабная война

24 февраля 2022 года Юлия проснулась от звонка, что началась война. В тот момент её муж уже был на службе. Изначально он находился на границе с Россией в Харьковской области. В ноябре 2024 года Сергей Проценко отправился выполнять боевые задания в Донецкой области. Он был главным группы из 7-8 человек.

С начала войны Сергей практически не бывал дома. Когда ему удавалось приехать даже на которое время, это было настоящим праздником для семьи, вспоминает Юлия.

Когда Сергей воевал в Торецке, ситуация была крайне сложной. Он был на позиции 35 суток без возможности выехать с "нуля". В тот момент город и все дороги сильно обстреливались, что не давало возможности эвакуировать и сменить личный состав.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Несмотря на все эти трудности он пытался сделать так, чтобы его жена не волновалась.

"Он настолько был мужественным, он так боялся меня чем-то огорчить, озадачить. Он нас оберегал от всего этого мира. Даже когда уже было тяжело, он был в Донецкой области, я звонила, он 35 дней был на нуле вообще без ничего. Даже там он умудрялся говорить мне: "Юль, не переживай, все хорошо, все будет хорошо". Там не было даже воды, они воду пили с труб", - говорит жена Сергея.

На фронте погиб штаб-сержант Сергей Проценко / фото: Юлия Проценко

Однажды из-за продвижения российских оккупантов нужно было перебежать с одной позиции на другую. Однако делать это было очень сложно и опасно, так как над ними постоянно летали вражеские дроны.

"Парни тянули спички, кто пойдет. Его побратим вытянул спичку, а Сережа сказал: "Ты что сам пойдешь? Я пойду с тобой!". Тогда он получил контузию", - говорит Юлия.

Гибель Сергея Проценко

Незадолго до своей гибели Сергей будто чувствовал, что вскоре с ним может что-то произойти. Впервые он попытался подготовить любимую к неизбежному. Тогда он серьезно ей сказал, что она должна позаботиться об их сыне. Это была их последняя личная встреча.

"Когда я ездила в Краматорск и отвозила ему тепловизор, он мне сказал: "Юль, береги Артема и достойно его воспитай, остальное ты сама знаешь, как сделать. Я в тебя верю". Я тогда пыталась с ним шутить, развеселить его и спрашивала: "Ты что прощаешься со мной?", он ответил: "Нет, просто я не скоро буду", - вспоминает Юлия.

На фронте погиб штаб-сержант Сергей Проценко / фото: Юлия Проценко

Последний раз голос любимого женщина слышала 17 января 2025 года. Из-за того, что связь в Торецке уже была очень плохой, разговоры супругов были очень короткими. Однако Юлия даже не могла подумать, что после этого больше никогда не сможет поговорить со своим мужем.

"Мы с ним разговаривали 17 января вечером. Там связь плохая, мы разговаривали очень быстро. В 10 часов вечера он мне сказал, что пойдет отдыхать, а утром в 7:10 мне позвонили и сказали, что Сережу убили", - говорит она.

Тем утром Сергей около 6:00 прибыл на позицию. Побратим, которого он сменил, даже не успел отойти, как прозвучал выстрел. Вражеский снайпер выстрелил прямо в голову Сергея. Ранение было несовместимо с жизнью. Его тело удалось вывести с "нуля" лишь на 9-й день.

На фронте погиб штаб-сержант Сергей Проценко / фото: Юлия Проценко

Когда тело Сергея привезли на похорон, сын даже не узнал родного папу.

"Он у меня не пил, не курил, был крупного телосложения. Но когда привезли моего Сережу, даже ребенок его не узнал, сказал: "Мам, это не мой папа", - вспоминает Юлия.

"Муж был для меня воздухом"

Юлия до сих пор не может поверить в то, что его любимого больше нет. Он часть ей сниться и даже во сне ей кажется, будто произошло чудо.

"Мне мой муж снится очень часто. Он снится живым. Он ко мне приходит, но я понимаю, что скоро уйдет. Он заходит, а я плачу и говорю: "Мне все говорили, что тебя нет, а я знала, что ты придешь", - признается женщина.

Трудно справиться с потерей отца и маленькому Артему. Ему также моментами снился папа и он о нем постоянно вспоминает даже во время прогулок.

Юлия говорит, что живет лишь ради ребенка. Ее родители, братья и сестра остались в оккупации в Херсонской области и нет возможности поддерживать с ними связь.

"У меня никого нет больше. Сережи нет, мои родные все в оккупации. Остался только ребенок, ради которого дышишь и живешь эту жизнь", - говорит Юлия.

На фронте погиб штаб-сержант Сергей Проценко / фото: Юлия Проценко

Петиция

Юлия просит подписать петицию о присвоении Сергею Проценко посмертного звания Героя Украины, ведь он был достойным воином и верно служил украинскому народу.

Если вы хотите подписать петицию, сделать это можно ТУТ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

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