"Ее душа рвалась к борьбе": на фронте погибла боевой медик Марина Гриценко

У военной осталась 15-летняя дочь.

Вместе с военной погибли ее побратимы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/galaganmuseum.art

Главное:

Погибшая перед вступлением в ряды ВСУ хранила экспонаты Черниговского музея

Марина участвовала в боях за Харьковскую область

У женщины осталась несовершеннолетняя дочь

7 августа на фронте погибла боевой медик 3-й штурмовой бригады Марина Гриценко. Военная с позывным "Мэри" была главной хранительницей фондов Черниговского художественного музея.

О ее гибели сообщили в Художественном музее Галагана в Facebook. Там отметили, что Марина олицетворяла стойкость музея во время осады.

"Ее характер и неудержимый дух не позволили ей сложить руки, ее душа рвалась к борьбе. Мы гордимся ею, где-то понимая, что она была сильнее многих из нас. Музей потерял не только работника, музей потерял часть себя. Скорбим невероятно", - говорится в сообщении.

В Пласте сообщили, что с началом полномасштабного российского вторжения и наступления на Черниговщину Марина совместно с дочерью перебралась жить в музей, чтобы в случае опасности мародеров сохранить экспонаты.

"С февраля 2023 года стала стрелком санитаром в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Младшая сержантка. Как боевой медик участвовала в боях за Харьковскую область. В январе 2025 года за заслуги перед Украиной получила из рук Президента Украины орден "За мужество", как медик 1-го штурмового батальона бригады. За то, что "доказала свою преданность и храбрость, спасая собратьев на передовой", - сообщили в организации.

Погибла медик 7 августа с двумя собратьями на фронте во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона. У погибшей осталась 15-летняя дочь Юлия и родители.

Об источнике: Черниговский областной художественный музей имени Григория Галагана Черниговский областной художественный музей имени Григория Галагана - областной художественный музей в городе Чернигове; местное ценное собрание художественных произведений, региональный центр культуры и эстетического воспитания. Создан в 1983 году, пишет Википедия.

