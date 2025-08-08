Укр
Российская пропаганда торжествует из-за чебурека, который съел Виткофф

Анна Косик
8 августа 2025, 11:53
Россияне в прямом смысле начали доедать на американцами и гордятся этим.
Уиткофф, Путин, чебурек
Чебурек оказался важнее политических вопросов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

  • В России то, что Уиткофф съел чебурек, подали как победу
  • Фото завтрака американского чиновника распространили в Сети

6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву с целью провести разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. На первый взгляд, этот визит должен был бы запомниться россиянам из-за успеха проведенных переговоров.

Однако пропаганда страны-агрессора России традиционно опозорилась, ведь выставила как победу не политические достижения РФ, а завтрак американского чиновника.

видео дня

Дело в том, что перед разговором с Путиным Виткофф позавтракал большим чебуреком под названием "La Grande чебурек". Российские СМИ решили сделать из этого "победу великой России" и сразу опубликовали фото заказа спецпосланника Трампа.

Дошло даже до того, что в прямом эфире "Москва24" ведущая устроила шоу, съев с торжественным видом тот самый чебурек. Она всячески хвалила блюдо: и цена у чебурека демократичная, и начинки в нем много, и даже какое-то "геополитическое единение" в блюде ведущая увидела.

Смотрите видео, как российская ведущая нахваливала завтрак Виткоффа:

Самое забавное в этой ситуации то, что пропагандисты акцентировали внимание на том, что Виткофф выбрал блюдо именно русской кухни, хотя на самом деле чебуреки - традиционная трава крымскотатарской кухни.

Визит Виткоффа в Москву - что известно

Напомним, Главред писал, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, 6 августа. Встречу с Уиткоффом запросил Кремль в последней отчаянной попытке избежать новых карательных санкций, которые Трамп пригрозил ввести на этой неделе.

Впоследствии помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что разговор с Уиткоффом был "полезным и конструктивным". В частности на переговорах коснулись и Украины.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что специальный посланник Стив Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с лидером России Владимиром Путиным.

