Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

Андрей Деев был бойцом инженерно-саперного полка "Хищник". Он погиб в Лимане, защищая от войны дочерей и жену.

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На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / Колаж: Главред, фото: Евгения Деева

На фронте погиб украинский старший сержант Андрей Деев. Он был бойцом инженерно-саперного полка "Хищник". У него остались любимая жена и две дочери-близняшки - Даша и София. Об этом Главреду рассказала его жена Евгения Деева.

Андрей Деев - что о нем известно

Андрей Деев сначала был десантником. Он служил по контракту, но через два года решил уволиться со службы. После этого в 2008 году он познакомился с Евгенией.

Они очень любили друг друга, а в 2015 году у них родились двое прекрасных дочерей-близняшек - Даша и София.

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"Он в них души не чаял, очень сильно их любил, они для него были все. Я никогда не думала, что буду растить без него", - рассказывает Евгения.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Семья жила в городе Вознесенск Николаевской области. Тогда Андрей работал в патрульной полиции и не мог поверить в то, что российский диктатор Владимир Путин решится отправить оккупантов в полномасштабное наступление.

Полномасштабная война

24 февраля 2022 года Андрей был на службе. В 4:30 утра он позвонил жене и сказал страшные слова: "Началась война". Тогда его так долго не отпускали с работы. Андрей попросил, чтобы любимая никуда не отпускала детей и выезжала из Украины. Он просил, потому что так ему было бы спокойнее за своих родных. Но Евгения твердо решила, что не бросит своего любимого и будет всегда рядом, насколько позволят условия.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Андрей Деев рвался на передовую. Он признавался в том, что хочет уничтожить хотя бы одного оккупанта.

"Он всегда был такой положительный. Он очень хотел туда попасть, чтобы хотя бы одного врага убить. Я пыталась его отговорить. Он знал, какой может быть конец, но всегда говорил: "Не волнуйся, все будет хорошо, ты только не бойся! Я всегда буду рядом", - вспоминает Евгения.

В 2024 году Андрея отправили в Ивано-Франковск на инженерно-саперные учения, которые длились полгода. Так он попал в полк "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.

В январе 2025 года Андрея отправили на Донбасс. Он был сапером, минировал и разминировал территории, выполнял важные задачи.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Дату первого выхода Андрея на "ноль" Евгения не забудет никогда, ведь это произошло 19 марта в День рождения дочерей - им тогда исполнилось 10 лет.

"Он мне позвонил около 13:00 и сказал, что их забирают, но чтобы я держалась. Он всегда мне говорил: "Ты только не бойся, все будет хорошо. Я всегда буду рядом". Тогда все было хорошо. Они пробыли на позиции 7 дней, не было связи с ними, потом их вывели.

Гибель Андрея Деева

Андрей и Евгения мечтали о совместной старости. Однако мужчина уже чувствовал, что этого может не произойти. Он будто готовил любимую к своей страшной гибели.

"Он всегда мне говорил, когда уже был в Донецкой области: "Запомни одно, может быть так, что меня могут не собрать, если к нам сюда прилетит. Ты понимаешь, с чем мы работаем". Я всегда это знала, он всегда меня готовил к этому", - признается женщина.

Так и произошло. Последний раз Евгения слышала голос своего любимого 2 мая в 9 утра. Андрей всегда звонил ей в это время, потом у него было много работы.

"Это была пятница. Он проснулся, позвонил в 9 утра такой веселый, смеялся. Тогда дети собирались в школу, захотели одеть платья. Мы поговорили и все", - вспоминает Евгения.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Следующий звонок должен был быть в обед, но телефон молчал. Евгения поняла, что любимый ей не позвонил, уже когда шла с работы. Она звонила ему, но трубку никто не взял, слышно было только длинные гудки.

"Я уже поняла, что что-то не так... Я ему звонила, писала, уже ребятам звонила, чтобы мне хотя бы кто-то что-то сказал, но никто мне не сказал. В 22:45 в ворота постучали. Я открыла ворота, стояли четыре человека. Я до конца не понимала, почему ко мне приехала полиция. Я даже не могла представить, что они мне дальше скажут, что сегодня утром погиб мой муж", - говорит Евгения.

Оказалось, все произошло очень быстро. Андрей вместе со своими побратимами работали на открытой местности в городе Лиман. В этот момент в него прилетел вражеский дрон "Ланцет".

"Командир сказал, что большая часть взрыва пошла на моего Андрея. Он прикрыл собой ребят. Основной удар он взял на себя", - добавила женщина.

Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

"Он мне снился и говорил, что жив"

Евгения вспоминает первый сон, когда Андрей приснился ей.

"Первый мой сон, когда он мне приснился, я его встретила в доме и спрашиваю как он, а он говорит, что жив. Я переспрашиваю, как такое может быть, потому что мне сказали, что он погиб, я в церкви была, свечку поставила, полиция приезжала и сказала, а он повторяет, что он жив и говорит: "Неправильно сделали тест ДНК". Представьте мою реакцию, когда в четверг он мне приснился, а в понедельник звонят и говорят: "Нужно взять ДНК у детей". У меня такая была надежда на то, что это не он погиб, но ребята знают, что это был он", - рассказывает она.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Андрей приходит во сне и к своим дочерям. Им всегда снится, что папа веселый, радостный, обнимает их и говорит, что у него все хорошо.

Петиция

Президент Украины посмертно наградил старшего сержанта Деева Андрея знаком отличия "За оборону Украины".

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Евгения просит подписать петицию о присвоении Андрею Дееву посмертного звания Героя Украины за его жертвенность, доблесть и любовь к Родине.

Если вы хотите подписать петицию, сделать это можно ЗДЕСЬ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

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