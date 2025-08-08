Укр
Антициклон Ines накроет Украину: украинцев предупредили об изменениях погоды

Алёна Воронина
8 августа 2025, 12:20
Погода в Украине на выходные будет формироваться под влиянием антициклона Ines.
Погода в Украине на выходные - украинцев предупредили об изменениях погоды/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходные, 9-10 августа
  • Какой будет температура воздуха

Погода в Украине на выходные, 9 и 10 августа, будет формироваться под влиянием антициклона Ines, который раскинется практически на всю Европу, за исключением крайних северных территорий.

Из-за антициклона будет преобладать малооблачная и сухая погода в большинстве областей. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Он отметил, что ожидается устойчивая и относительно спокойная погода с комфортными температурными показателями и слабым ветром, а также повышенным атмосферным давлением.

"Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы", - отметил синоптик.

Погода в Украине в субботу, 9 августа

В западных областях

В западных областях ожидается погода без существенных осадков вследствие влияния области повышенного давления. Только ночью местами на Полесье, а днем в Карпатах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами может наблюдаться слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, в дневные часы +23...+28, на Закарпатье +28...+32 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы; днем преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных регионах страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18 градусов, днем +28...+33.

На юге Украины

В южных регионах и в Крыму ожидается жаркая и сухая погода в условиях малооблачного неба. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время прогнозируется +16...+21 градус, днем +31...+36.

В восточных областях

В восточных областях будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время окажется в пределах +13...+18 градусов, в дневные часы +27...+32.

Погода в Украине на 9 августа
Погода в Украине 9 августа/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 10 августа

В западных областях

В западных регионах Украины под влиянием антициклона прогнозируется малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 градусов, днем +27...+32 градуса, на Закарпатье +31...+36.

В северных областях

В северных областях ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12...+17 градусов, днем +25...+30.

В центральных областях

В центральных регионах Украины в условиях антициклона осадков не предвидится, а небо будет преимущественно малооблачным. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, днем +27...+32.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму продолжится период сухой и жаркой погоды. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит в диапазоне +16...+21 градус, днем +29...+34.

В восточных областях

В восточной части Украины прогнозируется сухая и малооблачная погода, без осадков. Ветер северного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30.

Погода в Украине на 10 августа
Погода в Украине 10 августа/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцев предупредили об изменениях в погоде. Синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми украинцам в следующий день.

Также ранее сообщалось, что жара отступает, идет похолодание - в каких областях влупит +9 градусов. Погода в Чернигове будет одной из самых прохладных. Температура воздуха там опустится до +12 градусов.

Напомним, по Украине ударит мощная магнитная буря - названа дата опасного шторма. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие людей.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Антициклон Ines накроет Украину: украинцев предупредили об изменениях погоды

