Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

Погода в Чернигове будет одной из самых прохладных. Температура воздуха там опустится до +12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 8 августа

Где температура воздуха повысится до +34 градусов

Погода в Украине 8 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

7 августа синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в южных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 8 августа в Украине будет солнечная и сухая погода. В течение дня в большинстве областей температура воздуха повысится до 24-29 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-востоке - 33 градуса тепла.

"Между прочим - ночи уже много где холодноватые, пора держать неподалеку пижамки в цветочки уже с рукавом и прикрывать колени. Но это только ночью, днем будет комфортно тепло", - написала Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 августа

В Украине 8 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной, на большинстве территории ночью 9-14°, днем 22-27°, даже на юге и юго-востоке страны жара немного ослабеет, поэтому там ночью 16-21°, а в дневные часы 26-31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +34

По данным meteoprog, 8 августа в Украине будет местами теплая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +18...+34 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +12...+24 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: meteoprog

Погода 8 августа в Киеве

В Киеве 8 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

