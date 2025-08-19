Саммит на троих: эксперт объяснил, как Путин использует Трампа против Зеленского

Если США не изменят стратегию, это усилит позиции Путина и создаст проблемы для Украины.

Встреча Зеленского, Путина и Трампа будет бесполезной, считает Морозов / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

При участии Трампа Путин может согласиться на переговоры втроем

Такая встреча будет невыгодна Украине

Зеленский не сможет оказать давление на Путина, а результата переговоры не принесут

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, если на ней будет присутствовать глава Белого дома Дональд Трамп. Однако такие переговоры лишь сыграют на руку хозяину Кремля. Такое мнение в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его словам, Путин неоднократно подчеркивал, что не хочет встречаться с Зеленским, поскольку считает его "нелегитимным президентом".

"Однако после встречи на Аляске видно, что Путин может симулировать процесс даже втроем. Ему будет неприятно встречаться с Зеленским, но ситуация изменилась", - сказал Морозов.

Политический философ добавил, что ранее Путин опасался, что глобальный альянс поддержки Украины сможет давить на него или дать Зеленскому возможность влиять на переговоры.

"Если же в этой встрече участвует Трамп, который фактически выступает посредником и не оказывает давления, то Зеленский на такой встрече не сможет воздействовать на Путина. Такая встреча, скорее всего, не приведет к результату, но позволит Путину "записать" себе еще один успех для внутренней аудитории, заявив, что он сделал большое дружеское одолжение Трампу, встретившись с Зеленским, в надежде на мир, который который бы гарантировал как раз прекращение чудовищной агрессии против Российской Федерации, которую организовала Украина как "марионетка" Запада. При этом Россия сможет утверждать, что "ничего не добилась Украина, потому что она не хочет видеть своего счастья", - сказал Морозов.

По его мнению, если американская администрация не сдаст назад и пересмотрит стратегию после шести месяцев неудачных усилий, а Трамп продолжит конструировать встречу втроем, сценарий окажется бесполезным, работая на пользу Путина и создавая серьезные проблемы для Украины.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о результатах встречи на Аляске:

Встреча Трампа и Зеленского - главное

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. После разговора Зеленский объявил, что 18 августа поедет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.

Утром в понедельник появилась информация, что Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон.

К переговорам с Трампом присоединятся европейские лидеры, в том числе:

президент Еврокомиссии фон дер Ляйен;

генсек НАТО Рютте;

канцлер Германии Мерц;

премьер Италии Мелони;

президент Финляндии Стубб;

президент Франции Макрон;

премьер-министр Великобритании Стармер.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники написало о целях визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом.

Среди европейцев царит паника, пишет The New York Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Издание Financial Times сообщало, что президент Украины готов пойти на "приемлемый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы.

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

